دراسة تكشف: تناول البيض المدعم مفيد أكثر من العادي

كشفت دراسة جديدة أن تناول ما يصل إلى اثنتي عشرة بيضة مدعمة – من الدجاج الذي يتغذى على أعلاف غنية بالمغذيات- أسبوعيا ليس له تأثير كبير على مستويات الكوليسترول في الدم.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا 12 بيضة مدعمة أسبوعيا لم يكن لديهم مستويات أعلى بكثير من الكوليسترول في الدم، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا ما لا يزيد على بيضتين أسبوعيا، وفق ما ذكر موقع everydayhealth الطبي المتخصص.

ويحتوي البيض المدعم على نسبة أقل قليلاً من الدهون المشبعة، مقارنة بالبيض العادي وأعلى في بعض الفيتامينات والمواد المغذية الأخرى.

كما يشير الخبراء إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه النتائج ستكون نفسها بالنسبة للبيض العادي.

ليس ضاراً

وتدعم الدراسة التي سيتم تقديمها في الجلسات العلمية السنوية للكلية الأميركية لأمراض القلب بأتلانتا الشهر المقبل الادعاء بأن البيض -على وجه التحديد، البيض المدعم من الدجاج الذي يتغذى على أعلاف غنية بالمغذيات- قد لا يكون ضارا.

ووجدت الدراسة التي أجراها علماء بجامعة ديوك بدورهام بولاية نورث كارولينا، أنه على مدى أربعة أشهر، كان لدى الأشخاص الذين تناولوا 12 بيضة مدعمة كل أسبوع نفس مستويات الكوليسترول في الدم مثل الأشخاص الذين تناولوا ما لا يزيد على بيضتين من النوع العادي.

من جانبها، قالت الدكتورة نينا نورافيش مؤلفة الدراسة زميلة بمعهد ديوك للأبحاث السريرية “البيض المدعم قد يكون أكثر صحة من البيض العادي لأنه يوفر كميات إضافية من فيتامينات D وB وE وأحماض أوميغا الدهنية واليود، إلى جانب كمية أقل من الدهون المشبعة”.

تحذير وتضارب دراسات

ويأتي البيض المدعم من الدجاج الذي يحصل على علف خاص غني بالفيتامينات والمعادن.

وعلى مر السنين، حذر الأطباء من أن تناول الكثير من البيض قد يكون له تأثير سلبي على صحة القلب، وتضاربت الدراسات في هذا الشأن.

وفيما ربطت إحدى الدراسات بين تناول ثلاث أو أربع بيضات أسبوعيا وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 6%. لكن دراسات أخرى خلصت إلى أن تناول ما يصل إلى سبع بيضات أسبوعيا لا يرتبط بأمراض القلب لدى الأشخاص الأصحاء.