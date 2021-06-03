دراسة تكشف دور فيتامين "د" في الحد من مضاعفات كورونا

أكدت دائرة الصحة في أبوظبي بالإمارات أن نقص فيتامين “د”، يلعب دورا رئيسيا في زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا وحدة الأعراض التي قد يعاني منها المصاب.

جاء تحذير دائرة الصحة استنادا إلى دراسة محلية أجرتها الدكتورة حبيبة الصفار الاختصاصية الإماراتية في مجال الأمراض الجينية والدكتورة فاطمة العانوتي أستاذ الكيمياء الحيوية السريرية في جامعة زايد، واعتمدتها لجنة أبوظبي لأخلاقيات البحوث الخاصة بجائحة كوفيد-19 التابعة للدائرة.

استهدفت الدراسة تقييم العلاقة بين تركيز فيتامين “د” لدى المريض وشدة مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 وخطر الوفاة، وذلك من خلال دراسة عينة من المصابين بكوفيد-19 في الإمارات، واستخلاص وتحليل النتائج ذات الصلة.

أظهرت الدراسة التي شملت 522 مصابا بفيروس كوفيد-19 في الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، وجود علاقة بين نقص فيتامين “د” وحدة الأعراض التي يعاني منها المرضى المشمولون بالدراسة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

أشارت الدراسة إلى أن ‎حوالي 59 في المئة من المرضى الذين يعانون من نقص أو نقص حاد في فيتامين “د” تعرضوا لمضاعفات شديدة نتيجة إصابتهم بفيروس كوفيد-19، ليضاف نقص فيتامين “د” إلى الشيخوخة والسمنة كأحد العوامل الرئيسية لمخاطر مضاعفات الإصابة.

أوضحت الدراسة أن فيتامين “د” له أثر وقائي ضد فيروس كوفيد-19 لما له من نشاط مناعي ومقدرة على التفاعل مع مستقبلات الفيروس في الخلايا المناعية ومحاربته.

فوائد متعددة

تؤكد دراسات طبية عديدة دور “فيتامين الشمس” في تخفيض معدلات الوفيات للمصابين بوباء كوفيد-19، حيث توصلت دراسة أجريت على 550 شخصا أدخلوا إلى مستشفى “ديل مار” في برشلونة بإسبانيا وهم يعانون من كورونا، إلى أن فيتامين “د” يخفض من وفيات الوباء بنسبة 60 في المئة.

وفق الدراسة التي نشرت نتائجها في موقع “سوشيال ساينس ريسيرتش نيتورك”، فقد أعطي المرضى 5 جرعات من فيتامين “د” على نحو متزايد، وذلك خلال مدة زمنية تراوحت من يومين لأسبوعين.

ووجد الباحثون أن مرضى كوفيد-19 الذين حصلوا على جرعات من فيتامين “د”، كانوا أقل عرضة بنسبة 80 في المئة لدخول وحدة العناية المركزة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.