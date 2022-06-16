دراسة تكشف.. صاحبات النظرة التفاؤلية أطول عمرا

أظهر بحث جديد أن الأشخاص الأكثر تفاؤلاً قد يعيشون في الواقع لفترة أطول، فوفقا لدراسة أجريت على ما يقارب من 160 ألف سيدة، كانت صاحبات أعلى معدلات التفاؤل لديهن عمر أطول بنسبة 5.4٪ من أولئك الذين يعتبرن أقل تفاؤلاً، ويقول الباحث الرئيسي هايامي كوجا ، دكتوراه في الطب: “تشير معظم الأبحاث إلى أن الأفراد الأكثر تفاؤلاً ليسوا غير واقعيين”. حسبما نشر موقع webmd

بدلاً من ذلك، كما يقول كوجا، وجدوا طرقًا لرؤية إمكانية حدوث أشياء أكثر إيجابية في المستقبل. وقال إن هذا ربما يرجع جزئيًا إلى أن الناس غالبًا ما يفكرون في التفاؤل لزيادة القدرة على حل المشكلات ومعالجة التحديات.

دراسة أكثر تنوعا

الدراسة، التي نُشرت في مجلة Journal of the American Geriatrics Society ، هي من بين أولى الدراسات التي تربط التفاؤل بطول العمر في مجموعة سكانية متنوعة عرقيًا وعرقيًا.

كانت النساء تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عامًا عندما التحقن بالمشروع بين عامي 1993 و 1998.

نظر المحققون في العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى إطالة العمر الافتراضي ، بما في ذلك العمر والتعليم والحالة الاجتماعية ودخل الأسرة السنوي والصحة العقلية والمزيد. قاموا أيضًا بتقييم كيف يمكن أن تؤثر عوامل نمط الحياة على النتائج.

ليس فقط قلة الاكتئاب

وأشار كوجا وزملاؤه إلى أن الدراسات السابقة ربطت ممارسة التمارين الرياضية بانتظام باكتساب 0.2 إلى 4.4 سنة من العمر.

وكتبوا: “وبالتالي، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن تأثير التفاؤل قد يكون مشابهًا لتأثير التمرين”.

يقول كوجا: “نأمل أن تسلط هذه النتائج الضوء على قيمة التركيز على العوامل النفسية الإيجابية ، أو الموارد ، كطرق جديدة ممكنة لتعزيز طول العمر والشيخوخة الصحية ، خاصة إذا رأينا أن هذه الفوائد تظهر عبر المجموعات العرقية والإثنية”.

أصل صحي قابل للتعديل

تقدم الدراسة أدلة جديدة “للعلاقة بين المستويات الأعلى من التفاؤل وزيادة طول العمر بين النساء بعد سن اليأس من عرق وعرق متنوع الهوية” ، كما تقول Danijela Gasevic ، دكتوراه في الطب ، التي وصفت الدراسة بأنها “مهمة”.

يقول جاسيفيتش إن التفاؤل من الأصول الصحية القابلة للتعديل ، مما يعني أنه شيء يمكننا التحكم فيه بأنفسنا.

يقول جاسيفيتش إن هناك قيودًا. على سبيل المثال ، كما تقول ، شملت الدراسة النساء فقط ، وقد تقلل درجة مخاطر نمط الحياة التي أنشأها الباحثون من تأثير نمط الحياة.