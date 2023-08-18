دراسة تكشف طرقاً لتقليل مقاومة المضادات الحيوية

كشفت دراسة حديثة، بعض النصائح الغذائية التي تساعد على تجنب حدوث مقاومة للمضادات الحيوية، لدى مرضى يتناولونها على المدى الطويل، وفقا لما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وبحسب تلك الدراسة، فقد وجد باحثون من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، أن “طهي الطعام بشكل صحيح وتجنب بعض أنواع الخضروات والسلطة بشكل عام”، يمكن أن يمنع الجينات الحاملة للبكتيريا من الوصول إلى الأمعاء.

وتوجد الجينات المقاومة للمضادات الحيوية في جزيئات الحمض النووي للبكتيريا الموجودة في بعض الأطعمة، والتي يمكن نقلها من خلية إلى أخرى داخل الجسم، مما يسمح للجراثيم والبكتيريا ببناء مقاومة للأدوية.

وبحث فريق الدراسة في 14 فئة مختلفة من المضادات الحيوية، مستتخدما النمذجة الرياضية لمحاكاة تناول البشر لجينات المقاومة الموجودة في الحمض النووي للبكتيريا، الموجودة بدورها في الطعام، على ألف شخص، بناءً على تناول منخفض ومتوسط وعالي للمضادات الحيوية.

وخلصوا إلى أن “عدد جينات المقاومة (للمضادات الحيوية) في أمعاء الشخص، يعتمد على مستوى استخدام المضادات الحيوية”، لافتين إلى أنه “يمكن تقليل عدد الجينات المكتسبة، من خلال التغييرات في تحضير الطعام واستهلاكه”.

وأضافوا أن “الحد من وصول جينات المقاومة للجسم، فعال بشكل خاص، خلال فترة تناول الشخص للمضادات الحيوية”، واقترحوا أن يتم تقديم “المشورة الغذائية” للمرضى إلى جانب الوصفات الطبية.

وأوضح أستاذ البيولوجيا الحاسوبية في جامعة نوتنغهام، الذي قاد فريق البحث، دوف ستيكيل: “عندما تتناول المضادات الحيوية تكون أكثر عرضة لخلق مشاكل طويلة الأمد، بسبب البكتيريا المقاومة للأدوية التي تتواجد في بعض أنواع الطعام”.

وتابع: “قد تأكل طعاما يحتوي على بكتيريا لا تسبب لك أي ضرر ، بيد أن بعض أنواع البكتيريا يحتوي على جينات مقاومة للأدوية، وفي حال تصادف أنك تتناول المضادات الحيوية مع التهام تلك النوعية من الأغذية في الوقت نفسه، فأنه قد ينشأ عن ذلك مقاومة في النظام البيئي لأمعائك، وعليه، فإنه في المرة المقبلة قد لا تعمل المضادات الحيوية بشكل فعال”.