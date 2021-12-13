دراسة تكشف فعالية لقاح “فايزر” ضد أوميكرون

خلصت دراسة جديدة أجراها علماء في جنوب إفريقيا أن فعالية الجرعتين من لقاح “فايزر” ضد متحور “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا، تبلغ 22,5%.

وجاء في نص التقرير المنشور على موقع “MedRxiv” للمقالات العلمية في مجال الطب: “وفق التقديرات يتفق (مستوى تحييد “أوميكرون”) مع (مستوى) فعالية اللقاح (فايزر) بمقدار 22,5% ضد العدوى بالأعراض، الأمر الذي يعرض للشك قدرة اللقاح على الحماية ضد العدوى”.

ومع ذلك سجل الأطباء انخفاض عدد الأجسام المضادة المعادلة ضد سلالة “أومكرون” بمقدار 41 مرة مقارنة مع السلالة الأصلية. ويؤكد الباحثون في الوقت ذاته أن اللقاح قد يحمي من المسار الشديد من المرض.

وبحث العلماء في معهد الصحة للأبحاث لجنوب إفريقيا، أثناء دراستهم، عينات بلازما الدم لـ 12 شخصا.

ويعتقد أطباء من جنوب أفريقيا أن متحور كورونا أوميكرون أقل شدة من متحور دلتا، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

وخلال الأسبوعين الماضيين شارك العديد من الأطباء في جنوب إفريقيا قصصا مماثلة، إلا أن الأمر قد يحتاج إلى عدة أسابيع لجمع بيانات كافية.

وكانت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية قد كشفت أن معظم الإصابات بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي تبدو “طفيفة”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تصريحات إعلامية أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحورة أوميكرون قد تكون لها قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس وكذلك من تلقوا التطعيم، لكن أعراضها قد تكون أقل شدة.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة نحو 5.3 ملايين شخص في العالم منذ نهاية عام 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات مع قرابة 800 ألف وفاة حالة تليها البرازيل 616 ألف وفاة والهند 475 ألف وفاة.