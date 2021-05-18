دراسة: تلقي لقاح أسترازينيكا متبوعا بجرعة من فايزر آمن وفعال

خلصت دراسة إسبانية حديثة بشأن مزج اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، إلى أن إعطاء جرعة من لقاح فايزر للأشخاص الذين تلقوا بالفعل جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا آمن جدا وفعال.

واكتشفت الدراسة، التي أجراها معهد كارلوس الثالث للصحة المدعوم من الدولة، أن الاستجابة المناعية للأشخاص الذين تلقوا جرعة فايزر يزيد بما يتراوح بين 30 و40 مرة عن المجموعة التي تلقت جرعة أسترازينيكا فقط.

وقال الباحثون، إنه تم رصد القليل من الآثار الجانبية الخطيرة بين المشاركين في الدراسة وعددهم 600.

ومنذ البدء في استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، والحديث عن قصور في فاعلية كل منها لا ينقطع، فليس هناك لقاح فعال 100%، كما أن هناك الكثير من الجدل حول الآثار الجانبية لبعض منها، لذلك يحاول العلماء دمج اللقاحات على أمل تحقيق التحصين المطلوب ضد الفيروس.

ويؤكد بعض العلماء أن مزج اللقاحات قد يعزز من مناعة الجسم، حيث لا يمكن لأنظمة اللقاح غير المتطابقة توليد أجسام مضادة معادلة فحسب، وإنما تعزيز إنتاج الخلايا المناعية “CD8+T-cells”.

فيما تتمتع هذه الخلايا التائية أيضا بذاكرة طويلة ومحددة لما يبدو عليه فيروس كورونا،. ما يعني أن المناعة قد تستمر لفترة أطول.

يشار إلى أن مطالبات رفع وتيرة التلقيح كانت اصطدمت بالعائق اللوجستي الذي منع تحقيق ذلك، إضافة إلى ظهور تحويرات جديدة لفيروس كورونا. وقد صممت معظم اللقاحات ليتم منحها على جرعتين أو أكثر.