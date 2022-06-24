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دراسة ترجّح مستقبلًا مقلقًا لجدري القردة

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2022 3:29 مساءً
فحوص جدري القردة

فحوص جدري القردة

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فيما تواصل الدول حول العالم تسجيل مزيد من إصابات جدري القردة، لا تزال خطورة تطور الفيروس الى جائحة غامضة وغير واضحة.

غير أنّ صحيفة أنكليزية ذكرت، نقلاً عن دراسة، أن “فيروس جدري القرود من المرجح أن يتحور أسرع مما كان متوقعًا في السابق، عند انتقاله من شخص لآخر”.

وقال أحد المشاركين في الدراسة التي نقلتها “صحيفة فاينانشيال تايمز”: “التفشي سببه فيروس قابل لتطوير طفرات كثيرة، أكثر مما يمكن أن نتوقعه من هذا النوع من الفيروسات، كان من غير المتوقع العثور على الكثير من الطفرات في فيروس جدري القرود لعام 2022”.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية “أمايا أرتاسكوس غلاريا إن “منظمة الصحة العالمية لا توصي بإلغاء الأحداث العامة بسبب انتشار مرض جدري القرود”.

وخلال ندوة عبر الإنترنت، قالت المتحدثة باسم المنظمة : “في الوقت الحالي، لا نوصي بإلغاء أو تأجيل أي أنشطة في المناطق التي تم فيها تحديد حالات الإصابة بجدرى القردة”.

ونأت منظمة الصحة العالمية بنفسها عن بيان شبكة الصحة العالمية الذي أعلن تفشي مرض جدري القرود.

وأبلغت شبكة الصحة العالمية (وهي منظمة غير ربحية)، عن 3400 حالة إصابة بجدري القرود في 58 دولة في بيان وأعلنت تفشي المرض كجائحة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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