دراسة جديدة: أمعاؤك تؤثر على شخصيتك!

وجدت دراسة جديدة أنّ البكتيريا الموجودة في الأمعاء والمسؤولة عن هضم الطعام وتنفيذ مهام أخرى، يمكنها أن تؤثر على شخصيته.

وجد باحثون من جامعة كلاركسون في بوتسدام، نيويورك، أنّ ميكروبيوم الأمعاء ومسارات الأيض يمكن أن تؤثر على مستويات الطاقة لدى الشخص، والتعب وشخصيته اليومية.

وجد الفريق أنّ بعض أنواع البكتيريا مرتبطة بقوة بواحدة من أربع سمات شخصية محددة يمكن أن يحملها الشخص.

لا يتغير ميكروبيوم الأمعاء كما هو الحال بالنسبة لشخصية الشخص، ولكنّ تناول المضادات الحيوية أو دواء آخر يمكن أن يغير أجسام البكتيريا والتي تصبح قادرة على تغيير سلوك الشخص نتيجة لذلك.

وقال الدكتور علي بولاني، كبير الباحثين وأستاذ العلاج الطبيعي في كلاركسون في بيان:” تدعم هذه النتائج الجديدة عملي السابق التي تقول أنّ مشاعر الطاقة مرتبطة بعمليات التمثيل الغذائي، بينما ترتبط مشاعر التعب بالعمليات الالتهابية.”

وتابع: “نظراً لأننا ما زلنا نتعلم عن ميكروبيوم الأمعاء، فإننا لا نعرف ما إذا كنا نحاول تغيير سمة شخصيتنا، فقد نرى تغييراً في ميكروبيوم الأمعاء؛ أو إذا حاولنا تغيير ميكروبيوم الأمعاء، فقد نغير أيضاً سمة شخصيتنا.”

جمع الباحثون، الذين نشروا نتائجهم في وقت سابق من هذا العام في Nutrients، بيانات من 20 مشاركاً في الدراسة.

كان كلّ من المشاركين قد شاركوا سابقاً في دراسات حول صحة الميكروبيوم بقيادة الدكتور بولاني، وتم فحصهم جميعاً للتأكد من أنهم لم يستخدموا مؤخراً دواء من شأنه أن يؤثر على الميكروبيوم.

باستخدام عينات البراز، قام الباحثون بالتحقيق في مستويات البكتيريا المختلفة لدى كلّ من المشاركين.

كما تم مسح المشاركين على أربع سمات يعتقد بولاني أنها أساس لشخصية الشخص، وهي: الطاقة العقلية، التعب العقلي، الطاقة الجسدية والتعب الجسدي.

وجد الباحثون علاقة قوية بين سمات معينة وبعض البكتيريا الموجودة في ميكروبيوم كل شخص.

في حين أنّ حجم عينة الدراسة صغير نسبياً، يأمل بولاني أن تكون هذه النتائج نقطة انطلاق للتحقيق المستقبلي في كيفية تأثر مزاج الشخص بأمعائه.

وقالوا: “نأمل أن تعطينا الدراسة الكبيرة إجابات أكثر تحديداً، ومن هناك يمكننا أن نرى ما إذا كانت هذه النتائج يمكن أن تساعد في تفسير الاختلافات الشخصية في التدخلات الغذائية التي تهدف إلى تعديل مشاعر الطاقة والتعب.”

وتابعوا: “ومع ذلك، فإنّ هذه الدراسة الاستكشافية الأولية ترشدنا من حيث ما إذا كان يجب علينا متابعة هذا الخط من البحث لفحص العلاقة بين الجراثيم المعوية وهذه السمات الشخصية الأربعة.”

في حين أنّ العلاقة بين صحة الأمعاء والشخصية قد تبدو غريبة على مستوى الوجه، فإنه ليس مفهوم جديد تماماً.

يمكن لعمليات الجسم الداخلية للشخص أن تتعبهم، أو تملأهم بالطاقة. يمكن أن تؤثر مستويات الطاقة والتعب على كيفية تفاعل الشخص مع المنبهات من الخارج، والتي يمكن أن تشكل قاعدة الشخصية.

عرف البشر، منذ 400 عام قبل الميلاد، أنّ هناك بعض الارتباط بين عمليات الجسم الداخلية والعروض الخارجية للشخصية.

في عام 2016، وجد باحثون في جامعة جونز هوبكنز أنّ العلاجات بالمضادات الحيوية يمكن أن تغير ميكروبيوم الأمعاء لدى الشخص، ونتيجة لذلك تضر بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية.

وكتب الدكتور روبرت يولكن، الباحث في مدرسة بالتيمور بولاية ماريلاند: “هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، لكنّ أبحاثنا تشير إلى أنه إذا استطعنا منع العدوى وتقليل العلاج بالمضادات الحيوية لدى الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، فقد نكون قادرين على منع حدوث نوبات الهوس”.







