دراسة جديدة… الإناث يعززن الذكاء الجماعي أكثر من الرجال

تكشف دراسة جديدة أنّ وجود المزيد من النساء في فريق أو مجموعة يمكن أن يعزز “الذكاء الجماعي” العام لصنع القرار ، بالمقارنة مع مجموعة يهيمن عليها الذكور.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

قام باحثون من جامعة كارنيجي ميلون في بنسلفانيا بمراجعة 22 دراسة تغطي ما مجموعه 5,349 من الأفراد المشاركين في الأنشطة الجماعية والفردية.

وجد الفريق أنّ المهارة الفردية ، وتكوين الجنس الجماعي ، والتعاون الجماعي، كلها أمور تنبئ بالذكاء الجماعي ، أو قدرة المجموعة على العمل معاً وحلّ مجموعة من المشاكل التي تختلف في التعقيد.

كشف البحث ، الذي تضمن تشغيل خوارزميات التعلم الآلي عبر مجموعات كبيرة متعددة من البيانات ، أنّ نجاح نشاط المجموعة يمكن التنبؤ به بشكل أفضل باستخدام تدابير الذكاء الجماعي عوضاً عن التركيز على مهارة الأعضاء الفردية.

وشملت هذه التدابير الجماعية الإدراك الاجتماعي الفردي للأعضاء ، وتكوين المجموعات ، ولا سيما نسبة الإناث والتنوع العمري ، وحجم المجموعات.

من أجل معالجة القضايا التي تتراوح من تغير المناخ إلى تطوير التقنيات المعقدة وعلاج الأمراض، يعتمد العلم على الذكاء الجماعي.

أظهرت البيانات أنّ عمليات التعاون الجماعي كانت أهمّ بمرتين في التنبؤ بالذكاء الجماعي من المهارات الفردية.

ووجد الباحثون أن تكوين المجموعة، بما في ذلك نسبة النساء في المجموعة والفطنة الاجتماعية لأعضاء المجموعة ، هي أيضاً تنبئ بشكل كبير بالذكاء الجماعي.

وقالت أنيتا ويليامز وولي ، المؤلفة المشاركة في الدراسة: “تقدم هذه الورقة بعض المقاييس الحسابية لتقييم عمليات التعاون التي يمكن أن تكون أساسية لدراسة التعاون للمضي قدماً”.

وأضافت ويليامز وولي أنها لا تزال تجد أن توفر المزيد من النساء في المجموعة يرفع المستوى العام للذكاء الجماعي.

اكتشف الفريق أنّ هذا التحسن في جمع الذكاء ينطبق بغض النظر عما إذا كان التعاون وجهاً لوجه أو عبر الإنترنت.

في بحث سابق ، وجد نفس الفريق أنّ قدرة المجموعة على أداء مجموعة واسعة من المهام يمكن التنبؤ بها من خلال عامل إحصائي واحد، ومن هنا توصلوا إلى مفهوم الذكاء الجماعي.

في أعمال المتابعة ، من قبل هذا الفريق وغيره ، وجد الخبراء أنّ عامل الذكاء الجماعي هذا كان مرتبطاً بشكل ضعيف بمستويات الذكاء الفردية ، ولكنه مرتبط بقوة بالحساسية الاجتماعية وعدد النساء في أي مجموعة.

لهذه الدراسة الجديدة ، وعبر استخدام تقنيات التعلم الآلي ، حددت وولي وزملاؤها الأهمية النسبية للمتغيرات المختلفة للتنبؤ بالذكاء الجماعي.

وأشاروا إلى أنّ تدابير عملية التعاون الجماعي كانت حوالي ضعف أهمية مهارة الأعضاء الفردية.

ومن المؤشرات الهامة الأخرى، ذكر المؤلفون الإدراك الاجتماعي وتكوين المجموعة (وخاصة نسبة الإناث والتنوع العمري) وحجم المجموعة.

إنّ البحث يطوّر علم الأداء الجماعي من الناحية المفاهيمية والمنهجية على حد سواء.

باستخدام مقياس الذكاء الجماعي القائم على مجموعة متنوعة من المهام ، يجب أن تتنبأ درجة المجموعة بالأداء المستقبلي في نطاق أوسع من الإعدادات.

يقول المؤلفون أنه من خلال وجود مقياس قوي لقدرة المجموعة على العمل معاً يمكن أن يساعد ذلك المدراء على تجميع مجموعات عمل من أجل الحصول على مستوى من الذكاء الجماعي العالي.