دراسة جديدة: الغناء الجماعى يمكن أن يخفف من ضيق التنفس المزمن

عندما يصبح التنفس تحديًا يوميًا للمرضى المصابين بأمراض الرئة المزمنة، قد يبدو الغناء آخر ما يمكن التفكير به كعلاج، لكن دراسة جديدة كشفت أن الغناء الجماعى يمكن أن يخفف من ضيق التنفس المزمن ويحسن نوعية الحياة لمرضى الانسداد الرئوى المزمن ومرض الرئة الخلالى، وهما حالتان تسببان التهابات وتندبا فى أنسجة الرئة.

أقاد فريق بحثى من جامعة موناش ومستشفى ألفريد فى أستراليا، بقيادة الدكتورة ناتاشا سمولوود، تجربة سريرية حملت اسم “سينفونيا” (SINFONIA)، شارك فيها 101 مريض يعانون من أمراض رئوية مزمنة، خضع نصف المشاركين لجلسات غناء جماعى عبر تطبيق “زووم” لمدة 90 دقيقة أسبوعيا على مدى 12 أسبوعا، بينما تلقت المجموعة الأخرى الرعاية الطبية المعتادة فقط، تضمنت الجلسات تمارين تنفس واسترخاء وغناء جماعى لأغان شهيرة، بحسب ما ذكر موقع newatlas.

تحسن ملحوظ فى جودة الحياة

أظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين فى مجموعة الغناء سجلوا تحسنا ملحوظا فى جودة حياتهم، حيث ارتفعت نتائجهم فى استبيان SF-36 بمعدل 7.4 نقاط مقارنة بالمجموعة الضابطة، وكانت الفوائد أكثر وضوحا لدى من حضروا 8 جلسات أو أكثر، خصوصا فى الجوانب المتعلقة بالصحة الجسدية والنفسية.

الغناء يحسن التنفس والمزاج ويخفف العزلة

لاحظ الباحثون أن النساء والمصابين بالقلق أو الاكتئاب، وكذلك أولئك الذين لم يخضعوا مسبقا لإعادة تأهيل الرئة، حققوا أكبر استفادة من المشاركة فى البرنامج، ويُرجح أن الغناء الجماعى ساهم فى تحسين التحكم فى التنفس، وتعزيز التواصل الاجتماعى، ورفع الحالة المزاجية للمشاركين، وقد تم عرض نتائج هذه الدراسة مؤخرا فى مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسى فى أمستردام، مؤكدة دور الموسيقى كعلاج داعم فى حالات أمراض الرئة.