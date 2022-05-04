دراسة جديدة.. النظام الغذائي النباتي أمن وصحي للطفل

تسعى كل أم الي العناية بطفلها بأفضل الطرق الصحية المهمة، وتحاول بكل جهدها معرفة أفضل نظام غذائي آمن وصحي لطفلها، ولكى توفر التعب والمشقة، توصلت دراسة كندية إلى أن نسبة نقص وزن الأطفال الذين يتم تربيتهم على نظام غذائي نباتي 6% مقارنة بـ 3% لدى االذين يتناولون اللحوم، وأن معظم الأطفال النباتيين يتمتعون بوزن صحي، مع عدم وجود نقص في التغذية.

وقام جوناثان ماغواير من مستشفى سانت مايكل في تورنتو وزملاؤه بفحص ما يقرب من 9000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و8 سنوات، بمتوسط عمر سنتين.

كما تبين أن الأطفال الذين يتناولون اللحوم أكثر عرضة بدرجة طفيفة لأن يصنفوا على أنهم يعانون من زيادة الوزن، مع ذلك لم يشكّل ذلك دلالة إحصائية، وبالتالي قد يكون الاختلاف قد نشأ عن طريق الصدفة، بحسب موقع “نيو ساينتست”.

كما أن الأطفال النباتيين لم يكونوا أكثر تعرّضاً لنقص الحديد أو فيتامين (د)، والمواد المغذية الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان، من نظرائهم الذين يتناولون اللحوم.

وبعد الفحص الواسع خرجت النتائج وطمأنت الآباء من عدم وجود مشاكل صحية مرتبطة بالأطفال النباتيين، وقالت إن هذا النظام الغذائي آمن للطفل بشكل عام، ومع ذلك، بالنسبة لعدد قليل من الأطفال، قد يؤدي عدم تناول اللحوم إلى صعوبة في تناول السعرات الحرارية الكافية.

ونظراً لأن النظام الغذائي النباتي، مثل نظام أكل اللحوم، يمكن أن يتنوع بشكل كبير من تغذية متوازنة إلى تغذية غير صحية، افتقدت الدراسة إلى تقييم إلى مدى جودة الوجبات النباتية أو التي تعتمد على أطعمة من مصادر حيوانية.