دراسة جديدة تحذر ... أجيال اليوم أكثر بدانة من أي وقت مضى

وجدت دراسة جديدة أن انتشار البدانة في منتصف العمر يؤثر الآن على عدد أكبر من الناس وبأنها أصبحت تأتي في سن مبكرة أكثر من أي وقت مضى.

وفي هذا السياق، نشر مقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تم جمع البيانات من 65,000 شخص في أربع دراسات وكشفت أن الناس المعاصرين أصبحوا أكثر بدانة في الأربعينيات والخمسينيات مقارنة بالأجيال السابقة.

يقول باحثون من الولايات المتحدة أن فهم التغيرات في مؤشر كتلة الجسم طوال الحياة هو المفتاح لمنع زيادة الوزن السريع في المراحل الرئيسية في حياة الشخص ، مثل المراهقة.

قسم العلماء جميع المشاركين إلى 17 مجموعة بناء على وقت ولادتهم ، مع كل مجموعة تمتد إلى فترة خمس سنوات ويعود تاريخها إلى ما قبل عام 1905.

وكشف التحليل أن كل مجموعة لديها متوسط مؤشر كتلة الجسم أعلى من الأشخاص الذين ولدوا في الحقبة السابقة.

كان هناك أيضاً ارتفاع حاد في مؤشر كتلة الجسم مع تقدم الناس في السن بالمقارنة مع أجدادهم.

على سبيل المثال ، بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1955 و 1959 ، كان متوسط مؤشر كتلة الجسم بين سن 20 و 29 24.4 ، وهو وزن صحي.

ثم زاد هذا بشكل مطرد وكان متوسط مؤشر كتلة الجسم يدل على السمنة المفرطة (أكثر من 30) عندما كانت تتراوح أعمارهم بين 50 و 59.

ولكن بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا بين 1960 و 1964 ، كان متوسط مؤشر كتلة الجسم زيادة الوزن، أعلى من 25، في العشرينيات. وبحلول الوقت الذي كانوا فيه في الأربعينيات، كانوا يعانون من السمنة المفرطة.

بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا بين 1980 و 1984 ، كانوا يملكون وزناً صحياً كمراهقين ، ويعانون من زيادة الوزن في العشرينيات، والسمنة في الثلاثينيات ، في المتوسط.

وكتب الباحثون في دراستهم: “لقد وجدنا مستويات متوسطة أعلى وزيادات أكبر في مؤشر كتلة الجسم مع التقدم في السن عبر مجموعات الولادة الحديثة مقارنة بالأفواج المولودة في وقت سابق”.

كما وجدوا تباينات عرقية في مؤشر كتلة الجسم مع تقدم العمر، حيث يكون لدى النساء البيض مؤشر كتلة الجسم أقل من النساء السود واللاتينيات.

شوهد نمط مماثل للرجال ، ولكن مع اختلاف أقل بين الأجناس.

ويضيف الباحثون في ورقتهم التي نشرت في PNAS: “كانت التجاوزات لدى السود واللاتينيين في مؤشر كتلة الجسم مقارنة بالبيض موجودة في وقت مبكر من الحياة واستمرت في جميع الأعمار ، وكانت حالة التباينات بين السود والبيض ، ذات حجم أكبر للأفواج الأكثر حداثة”.

كشفت البيانات أيضاً أنّ الأشخاص الذين تم تعليمهم إلى مستوى أعلى لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل ، في المتوسط.

قد تفيد النتائج استراتيجيات لمنع زيادة الوزن السريع خلال الفترات الحرجة للمراهقة والبلوغ ، والحد من الفوارق العرقية والتعليمية المتعلقة بالسمنة ، وفي نهاية المطاف تحسين النتائج الصحية في جميع الأعمار ، وفقاً للمؤلفين.