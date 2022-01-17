دراسة جديدة تكشف ما يحميك من الإصابة بكوفيد – 19 لمدة عام

كشفت دراسة حكومية أنّ تلقي جرعتين من لقاح كوفيد -19 والإصابة بالعدوى لمرة واحدة يوفر الحماية بنسبة 90% في المئة من الفيروس لأكثر من عام.

وفي التقرير الذي نشره موقع “ديلي ميل”، وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، تظهر النتائج التي توصلت إليها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن تلقي جرعتين من اللقاح بالإضافة إلى العدوى السابقة تقلل بشكل كبير من الحالات العرضية وغير العرضية، مقارنة بالإصابة بعدوى سابقة فقط.

ويكذّب التقرير ادعاءات طبيب التخدير في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، الدكتور ستيف جيمس، بأنّ التطعيم غير ضروري إذا كان شخص ما قد أصيب بالفيروس من قبل.

وجدت الدراسة التي أجريت على 35,000 عامل في مجال الرعاية الصحية أنّ الأفراد غير المطعمين الذين أصيبوا بفيروس كورونا قد طوروا حماية بنسبة 85 في المائة بعد ثلاثة إلى تسعة أشهر، لكن هذا انخفض إلى 73 في المائة بعد 15 شهراً من الإصابة.

أولئك الذين أخذوا جرعتي اللقاح وثبت أنهم أصيبوا بكوفيد -19 خلال ثلاثة إلى تسعة أشهر كان لديهم حماية بنسبة 91 في المائة.

وشاركت الدكتورة سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، التي قادت الدراسة، النتائج بعد أن أثار الدكتور جيمس، استشاري التخدير في مستشفى كينغز كوليدج، لندن، النقاش حول الحماية من العدوى السابقة.

وقال الدكتور جيمس لساجد جاويد، وزير الصحة، خلال زيارة متلفزة إلى المستشفى أنّ العلم ليس قوياً بما فيه الكفاية لتبرير اللقاحات الإلزامية للعاملين في الخطوط الأمامية في الخدمات الصحية الوطنية، وأنه اكتسب مناعة من خلال العدوى.

لكنّ الدراسة تظهر أنّ أولئك الذين أخذوا جرعتي اللقاح يتمتعون بحماية أكبر بعد عام من الإصابة.

بشكل منفصل، قالت الكلية الملكية لأطباء التخدير وكلية طب العناية المركزة أنها تشجع جميع الأعضاء وموظفي الخدمات الصحية الوطنية الآخرين على التطعيم.

وقالت الهيئتان: “نلاحظ أنّ الغالبية العظمى من أعضائنا قد تم تطعيمهم بغض النظر عن العدوى السابقة، بما يتماشى مع الأدلة العلمية”.

“بشكل جماعي، نحن بحاجة إلى الاستماع إلى مخاوف العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين اختاروا حتى الآن عدم التطعيم والاعتراف بها، حتى يتم دعمهم لاتخاذ أفضل الخيارات الصحية لمرضاهم وعائلاتهم وأنفسهم.”