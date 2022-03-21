دراسة جديدة تكشف.. هذه الأطعمة تسبب التهابات بالجسم في صمت

تعد وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم فما تأكله، ومتى تأكل ومقدار ما تأكله عوامل تؤثر على الصحة العامة، سواء تعلق الأمر بوزن الجسم أو حساسية الأنسولين أو مستويات ضغط الدم أو الكوليسترول – فالفطور يحدث فرقًا في كل شيء.

علاوة على ذلك، أكدت العديد من الدراسات والخبراء كيف أن تخطي وجبة الإفطار وتؤثر سلبًا على الصحة، ومع ذلك هل تتخذ الخيارات الصحيحة للوجبة الأولى في اليوم؟ اتضح أن هناك بعض الأطعمة الشعبية، والتي تبدو صحية.

أطعمة الإفطار يمكن أن تؤدى بصمت إلى التسبب في التهاب بالجسم ويسبب ضررًا طويل الأمد.

وفيما يلي قائمة بأطعمة الإفطار الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تسبب التهاب الجسم.

دقيق الشوفان الفوري:

يقولون إن الشوفان هو أحد أفضل أطعمة الإفطار حيث أنه مصدر للكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات التي تحفز الشعور بالشبع في وعاء واحد فقط، مع القليل من التوت والمكسرات والفواكه المفرومة في الأعلى واستمتع بها مع بعض الحليب وستحصل على وجبة صحية، ولكن هل تعلم أن خيارات دقيق الشوفان المنكه والفورية مليئة في الحقيقة بالدهون المتحولة والسكريات الخفية والمواد الحافظة؟ نعم، يمكن أن تجعل هذه المكونات دقيق الشوفان الغير صحية وتؤدى إلى الالتهاب.

لحم التركي المقدد:

يعتقد الكثير من الناس أن الديك الرومي أكثر أمانًا وصحة من لحم الخنزير المقدد العادي ويستخدمونه كذريعة لتذوق بعض منه في وجباتهم – خاصة وجبة الإفطار، من المدهش أن القيام بذلك قد يكون السبب في إصابة جسمك بالتهاب، فكثرة تناول اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد والديك الرومي يمكن أن يزيد من الدهون المشبعة وبالتالي يزيد تناوله من السعرات الحرارية ويزيد من مخاطر الالتهاب.

المافن:

الكعك هو خيار مفضل للإفطار للعديد من الذين يبحثون عن علاج جيد في الصباح والأهم من ذلك – يبحثون عن الراحة، معجنات الإفطار هذه بلا شك لذيذة للغاية ولا تقاوم تمامًا، ومع ذلك فهي محملة بالسعرات الحرارية والسكر المكرر والدهون المتحولة – وجميعها مكونات مؤيدة للالتهابات.

القهوة بالنكهات:

قد يكون فنجان القهوة الصباحي الخاص بك، وفقًا للخبراء، هو المفتاح لفقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر وتحسين الصحة الإدراكية، ومع ذلك، إذا أضفت السكر إليها أو اخترت النسخة المنكهة مثل البندق والكراميل على سبيل المثال، فإن نفس كوب لاتيه يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، بدلًا من ذلك، لمحاربة الالتهاب، اشرب حليب لاتيه الكلاسيكي مع لمسة من القرفة حسب الرغبة.

هل هناك أطعمة أخرى للإفطار تسبب الالتهاب؟

كما اتضح، يقول الخبراء أنه للحد من الالتهابات، يجب تجاهل الدهون المشبعة والسكريات المضافة أو استهلاكها بكميات محدودة، يمكن أن تؤدى هذه الأطعمة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في أول شيء في الصباح، وتمنحك آلام الجوع خلال اليوم ويمكن أن تتسبب في العبث بحمل الكلى للسعرات الحرارية في اليوم، كما توجد الدهون المتحولة أيضًا في المخبوزات وأطعمة الإفطار المجمدة والمعجنات والسندويشات.

بدلاً من ذلك، للوقاية من مخاطر الالتهاب، استبدل الكعك بوعاء من الشوفان الكامل أو خبز الحبوب الكاملة بنسبة 100 فى المائة للسندويشات.

كيف تؤثر الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر على الصحة؟

توجد المراوح المشبعة والدهون المتحولة والسكر في الأطعمة المصنعة والمعبأة والمحفوظة، وغالبًا ما يتم تجريد هذه الأطعمة من قيمتها الغذائية وبدلاً من ذلك يتم تحميلها بمواد كيميائية تطيل عمرها الافتراضي ، ولكن على حساب صحتك.

تمر الأطعمة المصنعة مثل الفاصوليا والفواكه المعلبة ولحم الخنزير المقدد والنقانق والسلع المخبوزة والدقيق المكرر والمعكرونة والخبز بإجراءات مختلفة قبل الوصول إلى السوبر ماركت ثم المخزن الخاص بك. خلال هذه العملية، يتعرضون للسكريات والزيوت والعديد من المصادر الأخرى للدهون المشبعة والمتحولة التي تجعلها بهارًا غير صحي.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناولها إلى زيادة خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي على المدى الطويل.