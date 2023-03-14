دراسة جديدة: تنظيف الأسنان بشكل صحيح يقلل من الإصابة بالتهاب المفاصل

توصلت دراسة جديدة إلى أن الحفاظ على أسنانك نظيفة يمكن أن يقيك من الإصابة بـ التهاب المفاصل، حيث قال باحثون في جامعة رايس بتكساس إن البكتيريا المرتبطة بأمراض اللثة يمكن أن تفاقم آلام المفاصل الشديدة التي تؤدي إلى تفاقم التهاب المفاصل الروماتويدى عندما تدخل مجرى الدم، حسبما نشر موقع “ديلي ميل” البريطانى.

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية، إن عالمة الأحياء فيكي ياو – عندما كانت تفحص عينات الدم التي تم جمعها من مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي – توصلت إلى هذا الأمر.

علاقة التهاب المفاصل بتنظيف الاسنان

التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي للشخص الخلايا السليمة داخل مفاصل الجسم، مما يؤدي إلى التورم والالتهاب، ويمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا مشاكل في القلب والرئة والعين.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science Translational Medicine ، أن الجراثيم المرتبطة بأمراض اللثة تتغير باستمرار، ووجد الفريق بقيادة الدكتور ياو أن الجراثيم في العينات التي تغيرت باستمرار عبر المرضى قبل النوبات كانت مرتبطة إلى حد كبير بأمراض اللثة.