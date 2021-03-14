دراسة جديدة ... صحة العينين مرتبطة بشكل وثيق بصحة الدماغ

تشير دراسة جديدة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، إلى أن صحة العينين مرتبطة بشكل وثيق بصحة الدماغ.

وجد الباحثون، أن كبار السن المصابين باعتلال الشبكية في العين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية والخرف، مقارنة بالأشخاص الذين لم يعانوا من أمراض العيون.

يشير اعتلال الشبكية إلى مرض يصيب الشبكية، وهي نسيج حساس للضوء في مؤخرة العين. غالباً ما يحدث اعتلال الشبكية بسبب مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الشبكية.

يمكن أن يؤدي اعتلال الشبكية إلى تغيرات في الرؤية، مثل صعوبة القراءة أو رؤية الأشياء البعيدة. في المراحل اللاحقة، قد تتسبب الأوعية الدموية التالفة باضطرابات بصرية مثل البقع الداكنة أو الخطوط التي تشبه نسيج العنكبوت، وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للعيون.

في الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات اعتلال الشبكية كانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بالسكتة الدماغية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من أمراض في العين. وبالمثل، كانوا أكثر عرضة بنسبة 70٪ لمشاكل الذاكرة المرتبطة بالخرف.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتور ميتشيل لين، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب في مركز “مايو كلينيك” بولاية فلوريدا، إن نتائج الدراسة أولية ولا يمكن اعتمادها بشكل نهائي قبل إجراء المزيد من الأبحاث حول علاقة صحة العينين بصحة الدماغ.

وأضافت أن الخطوة التالية هي متابعة المرضى الذين يعانون من اعتلال الشبكية، لمعرفة ما إذا كانت الحالة تتنبأ بارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ومن المقرر أن تقدم الدكتورة لين النتائج في الاجتماع السنوي لجمعية السكتات الدماغية الأمريكية، الذي سيعقد من 17 إلى 19 مارس (آذار).

وأوصت الدكتورة لين الأشخاص المصابين باعتلال الشبكية، بالعمل مع طبيبهم للسيطرة على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشمل السكتة الدماغية وأمراض القلب، وفق ما أورد موقع “يو بي آي” الإلكتروني.