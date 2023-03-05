دراسة جديدة: 11 دقيقة من المشي يوميًا تساعدك لتعيش فترة اطول

11 دقيقة فقط يوميًا (أو 75 دقيقة في الأسبوع) من المشي السريع أو الرقص أو ركوب الدراجة أو لعب التنس أو المشي لمسافات طويلة سيكون كافياً لتقليل خطر الموت الناجم عن أمراض مثل مرض قلبي وسكتة دماغية وعدد من السرطانات حسب دراسة جديدة.

وفقا لموقع ” timesnownews ” النشاط البدني الموصى به في الأسبوع هو 150 دقيقة، قال فريق بقيادة باحثين في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، إن إدارة نصف المدة على الأقل بمستوى نشاط متوسط ​​إلى مكثف، أي 75 دقيقة في الأسبوع أو 11 دقيقة في اليوم، يمكن أن يمنع حالة وفاة واحدة من بين كل 10 وفيات مبكرة.

وقال سورين براج من وحدة علم الأوبئة في مركز البحوث الطبية بالجامعة: “إذا كنت شخصًا يجد فكرة 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة في الأسبوع أمرًا شاقًا بعض الشيء، فيجب أن تكون النتائج التي توصلنا إليها أخبارًا جيدة، ممارسة بعض النشاط البدني أفضل من عدم القيام بأي شيء، وهذا أيضًا وضع بداية جيد، إذا وجدت أن 75 دقيقة أسبوعيًا يمكن التحكم فيها، فيمكنك محاولة تصعيدها تدريجيًا إلى الكمية الموصى بها بالكامل “.

أمراض القلب والأوعية الدموية – مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية – هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، حيث كانت مسؤولة عن 17.9 مليون حالة وفاة سنويًا في عام 2019، بينما كانت السرطانات مسؤولة عن 9.6 مليون حالة وفاة في عام 2017.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، أن 75 دقيقة أسبوعيًا من النشاط المعتدل كانت كافية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17 في المائة وسرطان بنسبة 7 في المائة.

بالنسبة لبعض أنواع السرطانات المحددة، كان الانخفاض في المخاطر أكبر – الرأس والرقبة، وسرطان الدم النخاعي، والورم النخاعي وسرطان المعدة كانت أقل عرضة بنسبة تتراوح بين 14-26 في المائة.

بالنسبة لأنواع السرطان الأخرى، مثل سرطان الرئة والكبد وبطانة الرحم والقولون وسرطان الثدي ، لوحظ انخفاض خطر الإصابة بنسبة 3-11 في المائة.