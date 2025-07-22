دراسة جديدة: 3 دقائق فقط من الحركة يومياً تحسن صحة قلبك

كشفت دراسة جديدة أن فترات قصيرة – لا تتجاوز 3 دقائق يوميًا – من النشاط البدني “المُتوسّط إلى الشديد” قد تُخفّض خطر الإصابة بمشكلة قلبية وعائية خطيرة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، إلى النصف، وفقاً لموقع “تايمز ناو”.

ما هو النشاط البدني العرضي؟

قال الدكتور إيمانويل ستاماتاكيس، الباحث الرئيسي في الدراسة، وأستاذ النشاط البدني ونمط الحياة وصحة السكان في مركز تشارلز بيركنز بجامعة سيدني في أستراليا: “فكّر فيه على أنه حركة بدنية لا تُعتبر رياضة”.

أوضح ستاماتاكيس: “النشاط البدني العرضي هو ما نقوم به تلقائيًا في حياتنا اليومية، عند التنقل من مكان لآخر، أو أداء المهام المنزلية، أو العمل”.من الأمثلة على ذلك صعود الدرج، وحمل البقالة، والمشي السريع، وتنظيف المنزل (المسح، والتنظيف بالمكنسة الكهربائية) والبستنة النشطة.

نظرًا لعدم حصول الكثير من الناس على ما يكفي من التمارين الرياضية، أراد ستاماتاكيس وفريقه معرفة ما إذا كانت هناك فوائد قلبية وعائية طويلة المدى يمكن أن تتحقق فقط من خلال النشاط البدني العرضي.

ما توصلت إليه الدراسة

درس الباحثون بيانات أكثر من 24 ألف بالغ، تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا، جميعهم لا يمارسون الرياضة وخالون من أمراض القلب.

على مدار سبعة أيام، شملت ثلاثة أيام عمل ويومًا واحدًا في عطلة نهاية الأسبوع، ارتدى المشاركون سوارًا لقياس سرعة ضربات القلب، يُقدم ملخصًا يوميًا مفصلًا لأي نشاط بدني عرضي خفيف (غسل الأطباق، تمشية الكلب، الذهاب إلى آلة النسخ)، ومتوسط (المشي السريع، لعب المطاردة، الحركة، حمل أو دفع أشياء)، وقوي (ركض قصير، صعود السلالم بسرعة، أو أعمال بستنة أكثر كثافة مثل إزالة الأعشاب الضارة).

ارتبط متوسط النشاط البدني الشاق (4.6 دقيقة يوميًا) والنشاط البدني المعتدل (23.8 إلى 23.9 دقيقة يوميًا) بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (بما في ذلك الوفيات) بنسبة 25% إلى 38% و40% إلى 50% على التوالي.

وفيما يتعلق بمنع وفيات أمراض القلب والأحداث القلبية الوعائية الرئيسية، وجد الباحثون أن دقيقة واحدة من النشاط البدني الشاق تُعادل 2.8 إلى 3.4 دقيقة من النشاط البدني المعتدل، و35 إلى 48 دقيقة من النشاط البدني الخفيف.

باختصار، 3 دقائق من النشاط المعتدل يوميًا أثناء أداء الأعمال المنزلية قد تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

استغل أي فرصة في الحياة للتحرك بكثافة أعلى، مثل استخدام السلالم بدلًا من المصاعد أو ركن سيارتك بعيدًا ستُحسّن وظائف قلبك وأوعيتك الدموية، وسيستجيب جسمك بشكل إيجابي.