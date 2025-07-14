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دراسة حديثة: الأطعمة الغنية بالنحاس تقي من الإصابة بالخرف

14 - يوليو - 2025
الخرف يعد السبب السابع للوفاة في العالم

الخرف يعد السبب السابع للوفاة في العالم

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توصلت دراسة حديثة إلى أن عنصر النحاس، الذي يوجد في العديد من الأطعمة المتوفرة، قد يكون له دور أساسي في تعزيز صحة الدماغ، بل وربما الوقاية من بعض أنواع الخرف، خاصة عند من لديهم تاريخ مرضي مع السكتات الدماغية، وتناول الدراسة تفصيلا تقرير نشر فى موقع dailymail.

دراسة جديدة تربط بين التغذية والذاكرة

أجرى باحثون في الصين تحليلاً موسعًا شمل بيانات حوالي 2400 شخص بالغ، معظمهم ممن تجاوزوا منتصف العمر، هدف الدراسة كان قياس العلاقة بين كمية النحاس التي يحصل عليها الفرد من الطعام، وقدرته الذهنية على مدار السنوات، وباستخدام استبيانات غذائية دقيقة، تبين أن من يحصلون على كميات أكبر من هذا العنصر، أظهروا نتائج أفضل في اختبارات التفكير والتركيز.

كيف يعمل النحاس داخل الجسم؟

بحسب الباحثين، فإن النحاس يساعد على نقل الأكسجين إلى الدماغ عبر دوره في تحفيز امتصاص الحديد، كما يُسهم في تحسين توازن الإشارات العصبية التي تنقل المعلومات داخل الدماغ، وهي عمليات ترتبط مباشرة بالذاكرة والانتباه، ونقص هذا العنصر قد يُسرّع من تدهور الإدراك، خاصة مع تقدم العمر أو بعد السكتات.

البطاطس والمكسرات على رأس القائمة

توصي الجهات الصحية في المملكة المتحدة بتناول 1.2 ملغم يوميًا من النحاس للبالغين، هذه الكمية يمكن تحقيقها بسهولة من خلال أغذية شائعة، مثل البطاطس، الفاصوليا، الشوفان، الكاجو، الشوكولاتة الداكنة، وحتى الفواكه المجففة، على سبيل المثال، تحتوي حبتان متوسطتان من البطاطس على ما يعادل الكمية الموصى بها تقريبًا.

الخطر في الإفراط

الدراسة نبّهت إلى أن الإفراط في تناول النحاس قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لأن تراكمه بكميات مفرطة قد يصبح ضارًا للخلايا العصبية. لذا فإن الاعتدال مطلوب، مع التركيز على المصادر الطبيعية بدلًا من المكملات الصناعية.

في ظل غياب علاج… الوقاية بالملعقة

مع التزايد المستمر في أعداد المصابين بالخرف، الذي يؤثر على قرابة 900 ألف بريطاني حاليًا، يصبح الاهتمام بالتغذية أداة وقائية لا يُستهان بها. ويتوقع الباحثون أن يصل عدد المصابين في بريطانيا إلى 1.7 مليون خلال العقدين القادمين، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة في التوعية والتدخل المبكر.

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