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دراسة حديثة: فئة قد تحتاج جرعة واحدة من اللقاح

18 - أبريل - 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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خلصت دراسة أميركية حديثة إلى أن من أصيبوا فعلا بعدوى فيروس كورونا المستجد قد لا يكونوا بحاجة إلى تلقي أكثر من جرعة واحدة من اللقاحات التي تطورها شركة “فايزر” أو غيرها ممن تعتمد ذات الآلية في عملها، مثل لقاح “موديرنا”.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن المشرفة على الدراسة، سوزان تشينغ، إن البيانات أظهرت رد فعل قويا جدا لدى من تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، بعد التعافي من إصابتهم بعدوى كورونا.

وأظهر البحث أن الاستجابة لدى المصابين سابقا بالمرض كانت أعلى ممن تلقوا اللقاح دون إصابتهم بفيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن تشينغ توصيتها “لو أُصبت بكوفيد، قد لا تحتاج سوى جرعة واحدة من الجرعتين الموصى بهما من قبل فايزر وموديرنا”.

وتقول الصحيفة إن تلقي جرعة واحدة بات أمرا أكثر إلحاحا بعد مخاوف متعلقة بالسلامة أُثيرت مؤخرا بشأن لقاحات عملت كل من “جونسون آند جونسون” و”أسترازينيكا” على تطويرها.

ونقلت صحيفة “يو إس إيه توداي” عن عالم المناعة في جامعة ميريلاند، محمد سجادي، وفريقه، أن إعطاء جرعة واحدة فقط من اللقاح لمن أصيبوا سابقا بعدوى كورونا ستساهم بتوفير ما يزيد عن 110 ملايين جرعة حول العالم.

ولم توضح الدراسة موقفها من اللقاحات المكونة من جرعة واحدة أصلا، مثل لقاح “جونسون آند جونسون”، الذي أثار الجدل مؤخرا في الولايات المتحدة.

وتسببت جائحة كورونا بوفاة أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم منذ ظهور الفيروس المستجد، في أواخر 2019، وفقا لحصيلة أعدتها فرانس برس.

وتتجاوز الأرقام الأخيرة الوفيات التي تسبب بها معظم الأوبئة الفيروسية في القرنين العشرين والحادي والعشرين، باستثناء خصوصا الإنفلونزا الإسبانية وفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.

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