دراسة حديثة: قمع المشاعر السلبية قد يفيد صحتك العقلية‎

إذا كنت تعاني من الاكتئاب، فقد يكون من الصعب أن تتخيل شعورا أفضل ولو لدقيقة واحدة، ومع ذلك، وجدت دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة كامبريدج أن هناك تقنية تساعد الأشخاص باستمرار على مكافحة مشاعر الاكتئاب لديهم، وحتى بعد ثلاثة أشهر من انتهاء التجربة التي شملت 16 دولة، أفاد هؤلاء المرضى في كثير من الأحيان أن أعراض الاكتئاب لديهم ظلت أقل مما كانت عليها من قبل.

وكانت هذه التقنية ببساطة تساعدهم على تدريب أنفسهم على قمع أفكارهم ومشاعرهم السلبية بشكل فعال على الرغم من أن كتمان الظلام الداخلي للفرد يتعارض مع الحكمة التقليدية، التي ترى أن القيام بذلك يؤدي إلى تفاقم صحتك العقلية.

ونشرت الدراسة في مجلة “Science Advances”، وتتضمن بحثا عن 120 شخصاً بالغاً خضعوا لثلاثة أيام من التدريب عبر الإنترنت لمعرفة كيفية قمع الأفكار التي وصفوها بأنها مخيفة، بالإضافة إلى بعض الأفكار التي كانت محايدة.

وبدلاً من زيادة عدد المرضى الذين يعانون من القلق والتوتر بعد الصدمة والاكتئاب، حدث العكس: لقد شعروا بالتحسن، ووجد الباحثون أن “القمع يقلل من الذاكرة بالنسبة للمخاوف المكبوتة ويجعلها أقل حيوية وإثارة للقلق، وبعد التدريب، أبلغ المشاركون عن قدر أقل من القلق والتأثير السلبي والاكتئاب مع استمرار الفائدة الأخيرة لمدة 3 أشهر”.

هذا وأوضح البروفيسور مايكل أندرسون، مؤلف الدراسة وكبير العلماء وقائد البرنامج في وحدة علوم الإدراك والدماغ بجامعة كامبريدج، أن البديل التقليدي لعلاج القلق والتوتر ما بعد الصدمة والاكتئاب وهي محاولة لوضع صور إيجابية في رأس المرء، على النقيض من ذلك، ينظر إلى قمع الأفكار والمشاعر السلبية على أنه أمر غير صحي، ودعوة إلى تفاقم تلك الأفكار السيئة في النفس حتى يتم إطلاقها لاحقاً دون حسيب ولا رقيب.

وأوضح أندرسون أن “علم النفس السريري يحثنا على عدم قمع أفكارنا، قال فرويد إن هذا من شأنه أن يدفعهم ببساطة إلى اللاوعي، حيث سيعودون ليعضونا ويجعلونا مرضى عقلياً، غالباً ما يحث الأطباء المعاصرون المرضى على عدم قمع أفكارهم بسبب الاعتقاد السائد (وغير الصحيح) بأن هذا لن يؤدي إلا إلى أن” يجعلهم يعودون بقوة أكبر والواقع أن تجنب الأفكار يوصف بأنه استراتيجية تكيف غير قادرة على التكيف، وكثيراً ما تواجه المبادئ التوجيهية الوطنية الأطباء إلى محاولة التخفيف من هذه الاستراتيجية “.

وأشار أندرسون إلى أنه ” على مدى العقدين الماضيين، أثبتت الأبحاث في علم الأعصاب الإدراكي بوضوح شديداً أن الناس يمكنهم استخدام آلية تعرف باسم التحكم المثبط (المدعوم بقشرة الفص الجبهي) لقمع استرجاع الذاكرة، وتعطيل الأفكار والذكريات المتطفلة “، أن مجموعته شاركت في هذا العمل منذ عام 2001.

وقال أندرسون:” لم يختبر أحد على الإطلاق تجريبياً ما إذا كان تدريب الأشخاص على قمع الأفكار المؤلمة له تأثير على الصحة العقلية. هذا ما فعلناه إنه أول اختبار تجريبي سببي، يظهر أنه عندما تقوم بتعيين أشخاص عشوائيا لقمع مخاوفهم، أو بدلا من ذلك قمع الأحداث المحايدة “.

وكما يصفها أندرسون، فإن قمع الأفكار هي طريقة صحية ومشروعة تماماً للتعامل مع المشاعر والأفكار السلبية، فبدلاً من محاولة كبح غرائز المرضى الطبيعية والمفهومة لقمع أفكارهم، ينبغي لإخصائيي الصحة العقلية أن يسمحوا لهم باستكشاف ما هو الأفضل لتخفيف أعراضهم.

وتُظهر البيانات أنه عندما يتم تشجيع الناس على مواجهة التذكيرات المستمرة بمخاوفهم وأفكارهم السلبية وإعادة تدريب عقولهم على “عدم الذهاب إلى هناك” من خلال قمع الأفكار والصور، فإنهم في الواقع أكثر سعادة وصحة في النهاية، مع انخفاض دائم في الاكتئاب والقلق “.

وأشار أندرسون إلى القلق خاصة إذا كان الاكتئاب أو القلق أو اضطراب ما بعد الصدمة، حيث قال:” هذا هو عكس ما يعتقد سريرياً في الوقت الحاضر، لذلك، نعتقد أن النصيحة ببساطة غير صحيحة وتحرم المرضى من أداة قيمة للغاية لتحسين صحتهم العقلية “.

هذا لا يعني أن الباحثين يعتقدون أنه يجب على المرضى تجنب أفكارهم السلبية تماما،” التجنب “، أو ممارسة الشخص الذي يحاول عدم مواجهة ما يذكره بالأشياء على الإطلاق، يحرم الأفراد من فرص مهمة للتكيف الذاتي، وفي الوقت نفسه، قال أندرسون:” المشكلة هي إن علم النفس السريري غالبا ما يخلط بين التجنب وقمع الأفكار لكن قمع الأفكار، كما دربنا، يجبر الناس على مواجهة ما يذكرهم، ومن ثم يتعلمون ببساطة عدم الانجراف “.

ومع ذلك، إذا كان أفضل اختبارا لنجاح أي طريقة هو استخدامها على نطاق واسع، فإن تقنيات قمع الأفكار المستخدمة خلال تجربة أندرسون حققت نجاحا كبيرا.

وأضاف أندرسون:” على الرغم من أننا لم نطلب منهم قمع أفكارهم خلال فترة الثلاثة أشهر حتى متابعتنا، إلا أن أكثر من 80 % من المشاركين استمروا في القيام بذلك، هذا قبول مذهل، مما يعني أن الناس كانوا مقتنعين تماما بالتدريب “.