دراسة حديثة: 3 سلوكيات تقلل خطر متلازمة القولون العصبي

خلصت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة هونغ كونغ إلى أن اعتماد سلوكيات معينة من خلال نمط صحي للحياة يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

حيث أجرى الخبراء في الجامعة تجربة على مجموعة من المتطوعين، البالغ عددهم 64 ألفا و268 مشاركا وتتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما ولم يتم تشخيص إصابتهم سابقا بمتلازمة القولون العصبي، فوجدوا أنه تم الإبلاغ عن 961 حالة (1.5%) من القولون العصبي بين المجموعة، وكان أولئك الذين لم يحافظوا على أي من السلوكيات الصحية أكثر عرضة لخطر الإصابة بالاضطراب.

وكشفت النتائج أنه كلما زادت سلوكيات نمط الحياة الصحية التي اتبعها المشاركون في الدراسة، زادت الحماية من المشاكل المتعلقة بالقولون العصبي.

كما أظهرت أن المشاركين الذين لديهم سلوك صحي واحد أقل عرضة للإصابة بأعراض القولون العصبي بنسبة 21%، مقارنة بأولئك الذين لم يتبعوا أي سلوك لنمط الحياة الصحي، كما أن أولئك الذين اتخذوا سلوكين صحيَين كانوا أقل عرضة للإصابة بأعراض القولون العصبي بنسبة 36%.

وقال الباحث نسنت تشي هو تشونغ الأستاذ في الجامعة “هذا يشير إلى أن تعديلات نمط الحياة لديها القدرة على أن تكون إستراتيجية وقائية أولية فعالة لمرض القولون العصبي”.

وأضاف أن هذه الدراسة الواسعة النطاق تؤكد أن مزيجا من سلوكيات نمط الحياة الصحي يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، فعند تحليل السلوكيات بشكل منفصل، وجد فريق الدراسة أن الحصول على قدر جيد من النوم كل ليلة كان الأكثر تأثيرا في الحد من خطر الإصابة بالقولون العصبي.

ومن السلوكيات الصحية التي حددها الباحثون:

الحفاظ على مستوى عال من النشاط البدني القوي. تناول نظام غذائي متوازن يوميا. الحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم ليلا.

وتعد متلازمة القولون العصبي من اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء، ومن أعراضها تقلصات وألم في البطن وانتفاخ وغازات. وهي حالة مرضية مزمنة، وتؤثر على 5% إلى 10% من سكان العالم.