دراسة دنماركية تكشف خاصية "مقلقة" للنسخة الثانية من أوميكرون!

كشفت دراسة أشرفت عليها الهيئة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية أنّ نسخة أخرى من المتحوّرة أوميكرون مسمّاة “بي ايه.2” (BA.2) معدية أكثر من النسخة الأصلية “بي ايه.1” (BA.1).

وكشفت الهيئة الدنماركية في بيان إنّ “الدراسة تُظهر أنّه في حال أُصيب شخص في منزلكم بـ بي ايه.2، فهناك خطر عام بنسبة 39% بأن يُصاب فرد آخر في المنزل خلال الأسبوع الأول. في المقابل، إذا أُصيب شخص بـ بي ايه.1، فإن الخطر سيكون 29%”.

وكانت عمليات حسابية أولية أفادت بأنّ بي ايه.2 النسخة المهيمنة في الدنمارك، مُعدية أكثر بمرة ونصف من النسخة الأصلية من أوميكرون “بي ايه.1″، وفق ما أعلنت الهيئة الدنماركية في 26 كانون الثاني/يناير.

وشدّدت الطبيبة في الهيئة كاميلا هولتن مولر في البيان، على أنّ “الأشخاص غير الملقّحين هم أيضًا أكثر عرضةً للإصابة بـ بي ايه.2 مقارنة بـ بي ايه.1”.

وأوضحت الطبيبة أن الدراسة تُظهر أيضًا أنّ الأشخاص الملقّحين وخصوصًا أولئك الذين تلقوا الجرعة المعزّزة، أقلّ عرضة بكثير للإصابة.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5.6 مليون شخص في العالم منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الجمعة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبطة بالوباء بصورة مباشرة وغير مباشرة.