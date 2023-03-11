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دراسة روسية: السعال أحد أعراض أمراض القلب

منذ دقيقتين
السعال

السعال

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من المعروف أن الإصابة بمرض السعال يعد من الأمراض المعدية بين الأشخاص، لذا فيجب على الشخص المصاب أن يعزل نفسه قدر المستطاع حتى لا ينشر السعال بين آخرين، وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

وفي ذات السياق كشفت دراسة روسية ان الاصابة بمرض السعال لا تشير دائما إلى أمراض معدية، ولكن تتنبا بمخاطر الإصابة بأمراض أخرى خطيرة.

ومن جانبه أكد الدكتور ألكسندر كارابيننكو أخصائي الغدد الصماء، أن السعال لا يشير دائما إلى الإصابة بأمراض معدية، إلا أن السعال قد يكون بسبب التدخين إذا كان الشخص يدخن أكثر من خمس سنوات، أو تناول أدوية معينة، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهذه الحالة، تبدأ في الليل وتستمر لعدة دقائق، مما يؤدي إلى اضطرابات الجهاز التنفسي.

وقال الدكتور الكسندر، إذا كان الشخص يدخن أكثر من 30-40 عاما فإنه يصاب بمرض الإنسداد الرئوي المزمن، مؤكدا أن السعال قد يشير إلى قصور القلب.

وأكد أن سبب السعال في معظم الحالات بيكون إصابة الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي بالعدوى. والسعال هو كناية عن رد فعل الجسم بعد دخول الفيروس له .

وتابع: “يمكن أن يشكو المريض من التهاب الحلق وبحة الصوت، كما يمكن أن يكون السعال مصحوبا بضيق التنفس وصعوبة في الزفير، ما يشير إلى تورم في القصبة والشعب الهوائية”.

وأضاف، إذا كان السعال الرئوي يسبب صعوبة في الزفير، فإن المرضى هنا يعانون من صعوبة في الاستنشاق. وقد يكون السعال لدى المرضى الذين يعانون من قصور القلب المزمن نذير مضاعفات أكثر شدة مثل الوذمة الرئوية والربو القلبي”.

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