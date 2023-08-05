دراسة سويدية تكشف إمكانية أن يزيد متوسط عمر الإنسان إلى 120 عامًا

أفاد التلفزيون السويدي (SVT) يوم الأحد أنه من المتوقع أن يزداد عمر الإنسان إلى ما يصل إلى 120 عامًا في غضون عقود، وذلك بفضل تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والمعرفة المكتسبة من جائحة COVID-19.

ووفقاً لموقع “cgtn” قال إغنات كولكوف، الباحث في جامعة مالاردالين (MDU)، للتلفزيون السويدي: “إن توقعاتنا هي عمر يتراوح بين 100 و 120 عامًا في غضون 50 عامًا أو نحو ذلك، على الأقل، في البلدان المتقدمة”.

وقال كولكوف إنه من المتوقع أيضًا أن يتمتع كبار السن بصحة جيدة مثل أولئك الذين هم في الأربعينيات من العمر- بفضل التقدم التكنولوجي السريع، موضحًا نتائج الدراسة من البحث الذي تم إجراؤه مع زملائه في جامعات في فنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة. وقد تم نشر البحث في المجلة العلمية Futures.

وأضاف كولكوف: “سيرتدي المزيد والمزيد من الناس أجهزة يمكن ارتداؤها لتتبع حالتهم الصحية. وسيتم توصيل هذه الأجهزة بالأطباء والمستشفيات”، مضيفًا أن بعض هذه المستشعرات ستكون على شكل غرسات.

وقال إن مثل هذه الأجهزة ستؤدي إلى قدرة الأطباء على التوصية بتغييرات في نمط الحياة في مرحلة مبكرة، مع تحسين الصحة وإطالة العمر نتيجة لذلك. وقد وجد العلماء أن التقدم في المجالات الأخرى سيسهم أيضًا في إطالة العمر.

أكد كولكوف أن جائحة COVID-19 أدت إلى معرفة أفضل بكيفية تتبع الفيروسات بشكل أكثر كفاءة، بينما يستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل لتشخيص الأمراض بشكل أسرع وتطوير علاجات جديدة.

وأضاف أنه من المتوقع أيضًا أن يساهم الطب المخصص مع الأدوية المصممة بشكل فردي في تحسين الصحة.

كما أشار كولكوف إلى أن هناك تحديات جديدة أيضًا. حيث قال: “سيكون لتغير المناخ التأثير الأكبر على أنظمة الرعاية الصحية لدينا وحياتنا، ليس فقط في المستقبل ولكن بالفعل في الوقت الحاضر”.