دراسة صادمة: حياة العزوبية من عوامل تحديد المدة التي يعيشها المريض مصاباً بالسرطان

بات من المعلوم أن المشاعر والانفعالات السلبية كالغضب والكره والكبت وكظم الغيظ تسهم في تطوّر المرض وتعمل على زيادة هرمونات الإجهاد ما يؤثر سلباً على الجهاز المناعي ويضعفه خصوصاً وأنّه يؤدي دوراً فعالاً في مكافحة السرطان.

في هذا المجال، ربطت دراسة جديدة، وقد تُعدّ صادمة، بين زيادة خطر سرطان المعدة والحالة الاجتماعية للفرد، واعتبر الباحثون أن حياة العزوبية من عوامل تحديد المدة التي يعيشها المريض مصابا بالسرطان.

خضع للدراسة 3647 فرد في الولايات المتحدة مصابون بالسرطان وتم تشخيصهم في الفترة ما بين 2010 و 2015، وكانت فرصة الشفاء أعلى للمتزوجين، ثم العزاب، بينما انخفضت النسب بين المطلقين.

قسم الباحثون الأفراد عشوائياً إلى مجموعتين، وتفوقت السيدات بصفة عامة على الرجال في نسب الشفاء، وجاءت نتائج الدراسة كالتالي:

المتزوجين تشخيصهم أفضل بنسبة 72% من العزاب.

الزوجات أفضل من الأزواج بنسبة 76%.

ويقول الدكتور أمان شو من جامعة آنهوي الطبية، والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن المتزوجين يميلون إلى أن يكونوا أفضل حالاً من الناحية المالية، والصحية عن العزاب، كما أن المتزوجين يتلقون تشجيعاً عاطفياً يساعدهم على التعافي.

يأتي سرطان المعدة في المرتبة الثالثة عالمياً بين الأمراض التي تسبب الوفاة، ويقضي على حياة 11 ألف فرداً في الولايات المتحدة كل عام.

يعلق الدكتور شو عن الدراسة قائلاً، كان من الطبيعي أن يساهم حجم الورم في زيادة خطر الوفاة، لكن الجديد هنا هو أن تشارك الحالة الاجتماعية في تحديد تأثير السرطان على المريض.

يوصي فريق البحث في النهاية بالمزيد من الرعاية والاهتمام للأرامل والعزاب، لا سيما عند تشخيص إصابتهم المبكرة بالسرطان.