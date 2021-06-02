دراسة صادمة... هل يسبب كورونا مرض السكري؟

لا تزال المعلومات حول فيروس كورونا المستجد في طور الاكتشاف رغم مرور أكثر من سنتين على ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019.

وخلصت دراسة دولية نشرت حديثا، إلى أنّ فيروس كورونا يمكن أن يصيب الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس ويعطل عملية التمثيل الغذائي للسكر ويؤدي -بالتالي- إلى الإصابة بمرض السكري.

وحسب الدراسة التي شارك فيها خبراء وباحثون من جامعة بازل في سويسرا، ونشرت في مجلة ”سال ميتابوليزم“، فقد قام الباحثون بتحليل عينات الأنسجة من سبعة مرضى ماتوا بسبب الفيروس.

وقالت الجامعة في بيان صدر عنها، إن ”الباحثين وجدوا أن الفيروس يمكن أن يسيطر على خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس“.

وأظهرت مزارع الخلايا أيضًا، أن ”هذه الخلايا تنتج الأنسولين بشكل أقل وتهدر طاقة عند مواجهتها فيروس كورونا“.

ووفقًا للدراسات السابقة فإن نحو 15٪ من المرضى الذين يعانون الإصابة بالفيروس يتعايشون مع مرض السكري الذي يمكن أن يستمر لأسابيع أو حتى أشهر مع كورونا.

ويقول ماتياس ماتر، المؤلف المشارك في البحث“في الوضع الحالي للدراسات ليس من الممكن حتى الآن أن نقول على وجه اليقين ما إذا كان تدهور السكريات طبيعيًّا لدى جميع المرضى بمجرد تعافيهم أو ما إذا كان داء السكري مستمرًّا وكم مرة يمكن أن يصيبهم“.

ومع ذلك فقد اختبر الباحثون بنجاح، مثبطا يمنع بروتينا يستخدمه الفيروس كبوابة لدخول الخلايا، ويمكن لمثل هذا العلاج أن يساعد في حماية بعض المرضى الذين يعانون أشكالا حادة من المرض، بحسب ما خلصت إليه جامعة بازل.