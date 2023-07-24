دراسة طبية: العمل التطوعي قد يحمي كبار السن من الخرف

أظهرت دراسة جديدة أن العمل التطوعي في وقت متأخر من الحياة مرتبط بوظيفة إدراكية أفضل لدى كبار السن، وبالتحديد، وظيفة تنفيذية أفضل وذاكرة عرضية، وفقاً لما أورده موقع “futurity”.

وتقول دونا ماكولوغ، رئيسة البعثة ومسؤولة العمليات الميدانية في جمعية الزهايمر: “نأمل أن تشجع هذه البيانات الجديدة الأفراد من جميع الأعمار والخلفيات على الانخراط في العمل التطوعي المحلي – ليس فقط لإفادة مجتمعاتهم، ولكن أيضًا لإفادة صحة عقولهم ومعرفتهم”

تسمح الأنشطة التطوعية – مثل دعم المنظمات التعليمية والدينية والصحية أو غيرها من المنظمات الخيرية – لكبار السن بأن يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا، زيادة التفاعل الاجتماعي، وتوفير التحفيز المعرفي الذي قد يحمي الدماغ.

ومع ذلك، كان هناك نقص في المعلومات حول العلاقة بين العمل التطوعي والوظيفة المعرفية، لا سيما في مجموعات كبيرة ومتنوعة من السكان.

من أجل الدراسة، فحص الباحثون عادات التطوع بين مجموعة سكانية متنوعة عرقيًا ومكونة من 2476 من البالغين الأكبر سنًا. كان متوسط عمر مجموعة الدراسة 74 عامًا وتضمنت 48٪ من السود و 20٪ من البيض و 17٪ من الآسيويين و 14٪ من المشاركين اللاتينيين. وأفاد ما مجموعه 1167 (43٪) من المشاركين بأنهم تطوعوا في العام الماضي.

وجد الباحثون أن التطوع ارتبط بنتائج أساسية أفضل في اختبارات الوظيفة التنفيذية والذاكرة العرضية اللفظية. وقد كان هذا صحيحًا حتى بعد التعديل حسب العمر والجنس والتعليم والدخل وتأثيرات الممارسة ووضع المقابلة. وقد وجد أن أولئك الذين تطوعوا عدة مرات في الأسبوع لديهم أعلى مستويات الوظيفة التنفيذية.

تقول يي لور، طالبة الدكتوراه في علم الأوبئة بجامعة كاليفورنيا: “قد يكون التطوع مهمًا لتحسين الإدراك في أواخر العمر ويمكن أن يكون بمثابة تدخل بسيط عند كبار السن للحماية من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف المرتبط به. تتمثل خطواتنا التالية في فحص ما إذا كان التطوع يحمي من الضعف الإدراكي، وكيف يمكن أن تؤثر الصحة البدنية والعقلية على هذه العلاقة”.

ارتبط العمل التطوعي أيضًا بالاتجاه نحو انخفاض معرفي أقل خلال فترة المتابعة البالغة سنة، لكن هذا الارتباط لم يصل إلى دلالة إحصائية.

تقول راشيل وايتمر ، الباحثة الرئيسية في الدراسة: “أنت لست مسيطرًا على تاريخ عائلتك أو عمرك – لا يمكنك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكنك تتحكم في الطريقة التي تقضي بها يومك وحياتك. إن العمل التطوعي يدور حول إبقاء عقلك نشطًا. ويتعلق الأمر أيضًا بالتواصل الاجتماعي، مما يبقيك منخرطًا وسعيدًا، ويحتمل أن يقلل من التوتر”.

رابط المقال