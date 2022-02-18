دراسة طبية: القوى العقلية تبدأ بالانخفاض في عمر الستين

لا يحتاج الناس إلى القلق بشأن التباطؤ العقلي حتى يبلغوا 60 عاماً على الأقل، وفقاً لدراسة رئيسية.

ووفقاً للدراسة التي نشرها موقع “ديلي ميل”، وترجمها موقع صوت بيروت إنترناشونال، يعتقد الباحثون في ألمانيا، الذين تتبعوا 1.2 مليون شخص، أنهم بددوا النظرية القائلة بأنّ السرعة العقلية تبلغ ذروتها في عمر 20 عاماً.

ويقولون أنّ سرعة التفكير، ومدى سرعة وصول شخص ما إلى إجابة صحيحة، يزيد خلال العشرينات من العمر ثم يبدأ بالانخفاض حتى تصل إلى 60.

هذا يشير إلى أنّ قوة الدماغ لا تبطئ إلا بعد فترة طويلة من الجسم.

وقال الخبراء: ” إن نتائجنا تتحدى المفهوم الواسع الانتشار للتباطؤ المرتبط بالعمر في السرعة العقلية.”

استندت الدراسات السابقة التي أشارت إلى أنّ الأشخاص في منتصف العمر هم أبطأ أوقات الاستجابة، والتي يمكن أن تشمل عمليات عقلية وجسدية أخرى.

في الدراسة الجديدة، استخدم باحثو جامعة هايدلبرغ عملية حسابية مختلفة سمحت لهم باستخراج السرعة العقلية من وقت استجابة المتطوعين.

واعتمدوا على نتائج الاختبارات العقلية لما يقرب من 1.2 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و80 عاماً بين عامي 2016 و2018.

صنف المشاركون الكلمات والصور التي تومض على الشاشة في واحدة من فئتين، مثل جيدة أو سيئة، عن طريق الضغط على الأزرار.

وجدت النتائج المجمعة، التي نشرت في مجلة Nature Human Behaviour، أنّ السرعة العقلية زادت بين سن 10 و30 ثم بقيت مستقرة حتى سن 60.

وقال الباحثون أنّ هذا يشير إلى ‘اختلاف بسيط مرتبط بالعمر’ في السرعة العقلية خلال منتصف العمر.

كما أنه يبدد الافتراض بأنّ كبار السن هم مجرد مفكرين بطيئين، مما قد يكون له عواقب ملحوظة في حياة العمل.

وبعد الوصول إلى سنّ 80، تتدهور السرعة الذهنية بسرعة، قال الفريق. ويرجع ذلك إلى عملية الشيخوخة الطبيعية، والتي تقلص الدماغ.

لكنهم وجدوا أنّ متوسط وقت الاستجابة عند إكمال المهمة زاد بشكل حاد بعد سن 20، مما يعكس نتائج الدراسات السابقة.

تحدّث الباحثون أيضاً عن حالة الحذر في اتخاذ القرار، وهي كمية المعلومات التي اتخذت قبل التوصل إلى قرار، والتي انخفضت بين سن 10 و18، قبل أن تزيد لبقية حياة الناس.

هذا يشير إلى أنّ الناس لديهم موانع أقلّ في عمر 18، عندما يكونون أكثر استعداداً لمقايضة الدقة بالسرعة.

وأشار الفريق أيضاً إلى وقت الاستجابة غير المقرر، مثل الوقت المستغرق لمعالجة الكلمات في المهمة والضغط على الزر.

زاد هذا من سن 15 إلى 80، وقدّم الباحثون تفسيراً ثانياً للسبب الذي يجعل وقت رد الفعل يزداد مع تقدم العمر.

قال الباحثون: “تشير تحليلاتنا إلى أنّ متوسط مستويات السرعة العقلية لا يزال مستقراً تقريباً في جميع مراحل مرحلة البلوغ المتوسطة، مع انخفاض طفيف فقط ابتداء من سن 50.”

وقالوا أنّ هذا الاكتشاف المفاجئ يظل مخفياً إذا كان متوسط وقت الاستجابة هو العنصر الوحيد الذي يتمّ قياسه، لأنّ هذا لا يأخذ في الاعتبار الوقت الذي يستغرقه الحذر من اتخاذ القرار وعمليات الدماغ الأخرى.