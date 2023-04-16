دراسة طبية تحذر المرأة الحامل من بعض ‫أنواع الأسماك

حذرت دراسة طبية حديثة من خطورة تنازل المرأة الحامل لبعض أنواع الأسماك، خشية الإصابة بما يعرف بداء “الليستريات”

الدارسة التي وردت في مجلة صحة المرأة “Woman’s Health” أن بعض ‫أنواع الأسماك محظورة على المرأة أثناء الحمل، وهي الأسماك النيئة ‫مثل السوشي والأسماك المدخنة، تحتوي على بكتيريا وفطريات ترفع خطر الإصابة بـ “الليستريات”، الذي يرفع بدوره خطر حدوث ولادة مبكرة أو إجهاض أو ولادة ‫جنين ميت.

‫وتعد المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بداء الليستريات بسبب ضعف جهازها ‫المناعي.

وتتمثل أعراض الإصابة بهذا الداء في الحمى والغثيان والقيء ‫وألم العضلات واضطراب المعدة والصداع وتصلب مؤخرة الرقبة.

وتستلزم هذه ‫الأعراض استدعاء الإسعاف على وجه السرعة للخضوع للرعاية الطبية في الوقت ‫المناسب.

‫ومن ناحية أخرى، تحتوي بعض الأسماك، لا سيما التونة والماكريل، ‫على الزئبق بتركيز عال، الذي يمكن أن يسبب اضطرابات عصبية ومشاكل صحية ‫أخرى مثل ضعف الكلام والمهارات الحركية لدى الجنين.