دراسة طبية تحذر.. كلما شربت من الكحول اقتربت من الموت أكثر!

حذرت دراسة طبية حديثة، نشرها موقع “جاما نتورك أوبن”، من خطورة تناول الكحول ولو بكميات قليلة، الأمر الذي يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والوفاة مبكراً.

الدراسة الجديدة تأتي لتفند كلما قيل سابقاً حول فائدة الشرب المعتدل للكحول، مؤكدة ألا فائدة صحية من أي شرب أي كمية، بل العكس، كلما تم شرب الكحول أكثر، زاد خطر الموت المبكر.

ووجدت الدراسة أن تناول كميات معتدلة من الكحول يوميا لا يحمي – كما كان يعتقد سابقا – من الموت بأمراض القلب، كما أنه لا يساهم في إطالة العمر.

وتعد الدراسة “التي شملت العادات الصحية وحالة الشرب لنحو 5 ملايين شخص، واحدة من أكبر الدراسات لفضح الاعتقاد السائد بأن الشرب المعتدل للنبيذ أو المشروبات الكحولية الأخرى مفيد للصحة”، وفقا لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست”، الجمعة.

ولفتت إلى أنه “في العام الماضي، فحص باحثون في بريطانيا بيانات جينية وطبية لنحو 400 ألف شخص، وخلصوا إلى أنه حتى تناول الكحول بكميات قليلة كان مرتبطا بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض”.

ووجدت الدراسة الجديدة، التي نشرت، الجمعة، على موقع “جاما نتورك أوبن”، أن شرب مستويات منخفضة نسبيا من الكحول – 25 غراما يوميا للنساء، و45 غراما أو أكثر يوميا للرجال – يرتبط في الواقع بزيادة خطر الموت.

وفي سبتمبر الماضي، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الأبحاث لتحديث إرشادات الشرب الكندية، وجدت أنه لا توجد فوائد صحية، بل فقط مخاطر، للكحول.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة، كاثرين باراديس، قولها “أظهرت الدراسات أنه حتى الكميات الصغيرة من الكحول يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية”.