دراسة طبية تكشف فوائد مذهلة لفاكهة "المانجو"

يحب الناس النكهة الاستوائية الحلوة للمانجو، حيث تنمو في أكثر من 100 دولة، وهي واحدة من الفاكهة الأكثر شعبية في العالم.

ووفقاً لموقع “studyfinds”، فقد أعطت دراستان جديدتان المزيد من الأسباب لحبهم، مما يدل على أن الفاكهة قد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية مع تحسين مستويات مضادات الأكسدة لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

يقول مي يونغ هونغ، الباحث الرئيسي لكل من الدراسات والأستاذ في كلية التمارين وعلوم التغذية في كلية الصحة والخدمات الإنسانية في جامعة ولاية سان دييغو، في بيان إعلامي: “يساهم المانجو في مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والمواد الكيميائية النباتية والمركبات النشطة بيولوجيًا في النظام الغذائي – بما في ذلك 50% من القيمة اليومية لفيتامين C و 15% من القيمة اليومية للفولات و 15% من القيمة اليومية للنحاس، كما أن المانجو مصدر سائد لمركب مانجيفيرين النشط بيولوجيًا، من المحتمل أن تكون المصفوفة الفريدة من الفيتامينات والمركبات النشطة بيولوجيًا تعمل معًا بشكل متآزر هو الذي أدى إلى نتائجنا”.

درس كلا التدخلين نفس المشاركين البالغ عددهم 27 مشاركًا على مدار 28 أسبوعًا، منهم 16 رجلاً و 11 امرأة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين وطُلب منهم إما تناول وجبة خفيفة 100 سعر حراري من المانجو (كوب واحد) أو وجبة خفيفة 100 سعر حراري من الكعك قليل الدسم لمدة 12 أسبوعًا، كجزء من نمط حياة صحي نسبيًا وأنماط الأكل.

بعد الأسابيع الـ 12 الأولى، أخذ المشاركون استراحة لمدة أربعة أسابيع قبل تبديل المجموعات وتناول وجبة خفيفة لم يختاروها في البداية لمدة 12 أسبوعًا أخرى، خلال كل فترة اختبار، أعطى المشاركون عينات دم صائمة في الأساس والأسبوع الرابع والأسبوع الثاني عشر.

بالمقارنة مع ملفات تعريف الارتباط قليلة الدسم، حسنت المانجو بشكل ملحوظ اثنين من علامات الإجهاد التأكسدي، مما قلل بشكل فعال جزيء التصاق الخلايا الوعائية -1 (VCAM-1) وزاد ديسموتاز الفائق (SOD). وقد أظهرت الدراسة الثانية زيادة في إنزيم الجلوتاثيون بيروكسيديز (GPX)، وهو إنزيم قوي مضاد للأكسدة. لم تكن هناك نتائج مهمة في عوامل الخطر الوعائية والالتهابية والمناعة والوسطاء الذين تم اختبارهم.

يوضح يونغ هونغ: “يلعب SOD و VCAM-1 أدوارًا متعاكسة كعوامل خطر لمشاكل الأوعية الدموية. في حين أن إنزيم SOD يقلل من المخاطر عن طريق تكسير جزيئات الأكسجين المشحونة التي تسمى جذور الأكسيد الفائق، والتي تعتبر سامة، فإن الجين VCAM-1 يجعل الخلايا تلتصق ببعضها البعض على طول بطانة الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى زيادة خطر حدوث مشاكل.

لتحقيق صحة جيدة للأوعية الدموية، نريد أن نرى هذين المركبين يتحركان في اتجاهين متعاكسين – SOD لأعلى و VCAM-1 لأسفل – وهو ما حدث في الدراسة، بالإضافة إلى ذلك، يعمل GPX عن طريق تحويل بيروكسيد الهيدروجين إلى ماء في الجسم، وبالتالي تقليل التأثيرات المؤكسدة الضارة لبيروكسيد الهيدروجين”.

من المنطقي أن يؤدي اختيار الفاكهة الكاملة على ملفات تعريف الارتباط (حتى لو كانت قليلة الدسم) إلى الحصول على مؤشرات حيوية أفضل، علاوة على ذلك، تتميز المانجو بمظهر مغذي مثير للإعجاب، حيث توفر أكثر من 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن المختلفة في ثلاثة أرباع الكوب فقط.

تشمل أمراض الأوعية الدموية السكتات الدماغية، وهي ثالث سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة.

ويضيف يونغ هونغ أن مساعدة الأمريكيين على إيجاد حلول الغذاء أولاً لتقليل المخاطر، مثل تضمين المزيد من الفاكهة، مثل المانجو، في النظام الغذائي، أمر بالغ الأهمية لعكس هذه الاتجاهات وتحسين الصحة العامة.