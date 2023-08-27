دراسة: عقار Wegovy لإنقاص الوزن يحقق "أكبر فائدة على الإطلاق" لمرضى القلب

أدى عقار “سيما جلوتيد” لمرض السكري وفقدان الوزن إلى تقليل الأعراض بشكل كبير وتحسين نوعية الحياة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة والشكل الأكثر شيوعًا لقصور القلب في تجربة سريرية، مما قد يؤدي إلى توسيع نطاق استخدام الدواء الذي يحظى بشعبية كبيرة بالفعل إلى ما هو أبعد من مرض السكري وفقدان الوزن وتقديم خيار علاج جديد حيث يتوفر عدد قليل.

ووفقاً لموقع “CNN” وجدت الدراسة التي أجريت على 529 مريضًا، بتمويل من شركة الأدوية نوفو نورديسك، أن جرعة أسبوعية قدرها 2.4 ملليجرام من سيماجلوتيد، والتي تباع باسم Wegovy لفقدان الوزن، أدت إلى تحسن بمقدار 17 نقطة على مقياس مكون من 100 نقطة يستخدم لتقييم أعراض حالة تعرف باسم قصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي. وبالمقارنة، فإن المشاركين الذين حصلوا على دواء وهمي تحسنوا بمقدار 9 نقاط. وقد نشرت الدراسة يوم الجمعة في مجلة نيو انغلاند الطبية.

من الناحية الحقيقية، يعني هذا الاختلاف أن Wegovy ساعد الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب على تقليل ضيق التنفس والتعب وصعوبة بذل الجهد والتورم، بالإضافة إلى تحسين وظيفة التمارين ونوعية الحياة، وكل ذلك جزء من مقياس يُعرف باسم استبيان اعتلال عضلة القلب في مدينة كانساس سيتي. وقال الدكتور ميخائيل كوسيبورود، طبيب القلب ونائب رئيس الأبحاث في معهد القلب في أمريكا الوسطى في سانت لوقا، كانساس سيتي بولاية ميسوري، الذي قاد التجربة: “نتيجة الملخص السريري”.

وقال كوسيبورود لشبكة CNN قبل اجتماع الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام، حيث يتم عرض النتائج: “هذه أكبر فائدة علاجية رأيناها على الإطلاق لنقطة النهاية هذه في مجموعة المرضى الذين يتناولون أي دواء”.

كما قالت نوفو نورديسك في بيان حول نتائج التجربة إن هناك 64 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من قصور القلب. إنها حالة لا يستطيع فيها القلب ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

يعني الكسر القذفي المحفوظ أن القلب يمكنه ضخ الدم بشكل طبيعي ولكنه متصلب جدًا بحيث لا يتمكن من ملئه بشكل صحيح. يمثل هذا النوع من قصور القلب أكثر من نصف الحالات في الولايات المتحدة ويتزايد انتشاره، وفقًا لكوسيبورود ومؤلفيه المشاركين.

وأشار إلى أن 80% من المرضى الذين يعانون من هذا النوع من قصور القلب في الولايات المتحدة يعانون من السمنة أو يتميزون بزيادة الوزن. وكان الهدف الآخر للدراسة هو فقدان الوزن، وقد نجح الدواء هناك أيضًا. فقد فقد المشاركون الذين تناولوا سيماجلوتيد حوالي 13% من وزن الجسم، مقارنة بـ 2.6% بالنسبة لأولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، على مدار التجربة التي استمرت لمدة عام.

وقال كوسيبورود إنه حتى وقت قريب، كانت خيارات العلاج الرئيسية للأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من قصور القلب هي مدرات البول، والتي تسمى أحيانًا حبوب الماء. وأوضح أنها تزيد من التبول لتقليل كمية السوائل في الجسم ويمكن أن تخفف الأعراض مؤقتًا، لكنها “غير كافية على الإطلاق”.

وأضاف كوسيبورود إن فئة أخرى من الأدوية تعرف باسم مثبطات SGLT2، والتي تستخدم أيضًا لمرض السكري من النوع الثاني، أثبتت أنها تقلل من خطر دخول المستشفى بسبب قصور القلب، لكنها “ليست كافية بالنسبة لمعظم الناس”. كما أن التحسينات في الأعراض “متواضعة نسبيًا”.

قامت تجربة سيماجلوتيد بتقييم وظيفة التمرين باستخدام مقياس يُعرف باسم اختبار المشي لمدة ست دقائق. ووجدت أنه بحلول نهاية التجربة، ساعد الدواء المشاركين على المشي مسافة 20 مترًا أبعد من الأشخاص الذين حصلوا على علاج وهمي.

كان هناك عدد أقل من أحداث السلامة الخطيرة في مجموعة الأدوية مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي، على الرغم من توقف عدد أكبر من المرضى عن تناول سيماجلوتيد، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مشاكل الجهاز الهضمي التي تعتبر آثارًا جانبية شائعة مع هذه الفئة من الأدوية، المعروفة باسم منبهات مستقبلات GLP-1.

وأشار إلى أن تجربة أخرى لقصور القلب لعقار سيماجلوتيد تشمل مرضى السكري يجب أن تحصل على نتائج قريبًا، وتجميع البيانات معًا يمكن أن يعطي صورة أفضل لكيفية عمل الدواء للأشخاص من خلفيات عرقية وإثنية مختلفة.

تعتمد البيانات الجديدة على نتائج حديثة أخرى تشير إلى أنه يمكن وصف Wegovy لأسباب تتجاوز فقدان الوزن. في أوائل أغسطس، أعلنت شركة Novo Nordisk أن Wegovy يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة المرتبطة بالقلب لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة بنسبة 20%، وهي نتيجة من المتوقع أن تعزز استخدام الدواء بشكل أكبر. بالفعل، لا تستطيع الشركة مواكبة الطلب واضطرت إلى تقييد الوصول إلى بعض الجرعات الأولية المنخفضة من الدواء حتى تتمكن من تلبية احتياجات العرض للمرضى الحاليين.

لقد قام Wegovy والدواء الآخر لمرض السكري من النوع 2، Ozempic، بالإضافة إلى دواء مماثل من Eli Lilly يُدعى Mounjaro، بتغيير الطريقة التي يتعامل بها الأطباء مع الأدوية لفقدان الوزن بعد عقود من الأدوية ذات الفعالية الضعيفة وقضايا السلامة الخطيرة.

وقال كوسيبورود إنهم يغيرون أيضًا الطريقة التي يفكر بها الباحثون في السمنة، وتساهم نتائج فشل القلب في هذا التحول النموذجي.

وأضاف: “من الواضح أننا لا نستطيع الاستمرار في علاج السمنة مثلما يحدث لهؤلاء المرضى بالصدفة”. “من المحتمل أن يكون السبب الجذري للمضاعفات ويجب معالجته على هذا النحو”.

ومع ذلك، أشار إلى أن الدواء قد يساعد بطرق تتجاوز تلك المتعلقة بفقدان الوزن؛ من خلال تقليل الالتهاب والاحتقان، على سبيل المثال.

وقال كوسيبورود إنه كطبيب يعتني بالمرضى، وجد النتائج “مرضية للغاية، لأن ما يمكنني أن أخبرهم به الآن هو أن لدينا دليلًا قاطعًا على أنه إذا وصفنا هذا الدواء، فسوف تشعر بالتحسن وستكون قادرًا على فعل المزيد وسيكون لها تأثير كبير على نوعية حياتك”.