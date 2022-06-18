دراسة غريبة تربط الجوع بقدرات عقلية أفضل.. ماذا في التفاصيل؟

لا تتوقف بعض الدراسات الصحية عن مفاجئتنا بمعلومات جديدة وغريبة لا تخطر على بال أحد.

ففي دراسة جديدة أجرتها جامعة أوتريخت الهولندية، أفاد باحثون بأن التفكير في أثناء خلو المعدة يمنحنا الفرصة لاتخاذ قرارات صائبة بشكل أكبر.

ونقلت مجلة “فوكاس” الإيطالية عن العلماء، قولهم بأن الجوع يتسبب في حالة يقظة وتركيز للإنسان، ويوجهنا على الفور نحو الخيارات الأكثر حكمة، ويجنبنا الوقوع في متاهة الأفكار.

في التفاصيل، أشرك الباحثون 81 طالبًا جامعيا في دراستهم، حيث طلبوا من جميع الطلاب الصيام من الليلة السابقة للتجربة، وفي صباح اليوم التالي، قُدّمَ بعض الطعام خاصة الزبادي الدسم جدا لبعض الطلاب، لتحقيق الشعور بالشبع، فيما لم يُقدَّم الطعام لطلاب آخرين.

كان على الطلاب أن يخوضوا اختبارًا نفسيا يعتمد على المراهنة وهو اختبار يستخدم لدراسة ديناميكيات عمليات اتخاذ القرار، كما طلب منهم إجراء استبيان، لاختبار القدرة على تأجيل الحصول على مكافآت فورية صغيرة مقابل جني مكافآت أكبر بعد فترة زمنية، فكان يطرح سؤال على الطالب مثل: “هل تفضل أن تحصل 27 يورو اليوم، أم 50 يورو بعد ثلاثة أسابيع؟”.

في الاختبار الأول ثبت أن الطلاب الجياع أكثر قدرة على التوصل للاختيارات الأفضل بشكل أسرع من أقرانهم، كما أظهروا أيضا في الاختبار الثاني أنهم يعرفون كيفية اتخاذ القرار الأفضل لتحقيق المكافآت الكبيرة الطويلة الأجل.

واستنتج الباحثون أنه في مواقف معينة، يمكن للجوع أن يدفعنا بشكل أسرع نحو قرارات أفضل بشكل طبيعي، حيث نكون عند امتلاء معدتنا ضائعين في متاهة التفكير.

يشار إلى أن هذه القاعدة لها استثناءات، فقد يجعل الجوع مهمة التفكير أكثر صعوبة، يحدث ذلك على سبيل المثال عند البدء في الالتزام بنظام غذائي.