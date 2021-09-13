دراسة لميكروسوفت تحذّر: العمل من المنزل يقلل من الإبداع والتواصل والعمل الجماعي

كشفت دراسة جديدة من قبل الباحثين في شركة Microsoft، أنّ العمل من المنزل يقلل من الإبداع والتواصل والعمل الجماعي.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي البريطاني” مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

نظر الباحثون في شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من ريدموند، واشنطن مقراً لها، إلى البيانات من أكثر من 61,000 موظفاً في الشركة من ديسمبر 2019، قبل الإغلاق، إلى يونيو 2020.

ووجد الباحثون أنّ العمل من المنزل (WFH) جعل العمال “أكثر هدوءاً في كيفية تواصلهم” وأجبرهم على الانخراط في عدد أقل من المحادثات.”

كما أنه جعل من الصعب على الموظفين في مختلف الإدارات الحصول على معلومات جديدة ومشاركتها، مما قد يكون له آثار على “الإنتاجية والابتكار” للشركة.

من ناحية أخرى، فإنّ العمل من المنزل يعني أنّ الموظفين يقضون ساعات أقل في الاجتماعات، وغالباً ما يتم انتقاد الاجتماعات على أنها طويلة ومضيعة للوقت.

ومن المثير للاهتمام أنّ العمل عن بعد زاد أيضاً من حجم رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية المرسلة، بالإضافة إلى متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، مما يشير إلى أنّ WFH جعلت الموظفين يعملون بجد أكبر.

لم يكشف الباحثون عن السبب المحتمل لذلك، ولكن يمكن أن تكون قواعد العمل عن بعد قد جعلت العمل بعد الدوام ممكناً للموظفين، إذا دخلت الأفكار المتعلقة بالعمل عقولهم.

قاد البحث ديفيد هولتز، أستاذ مساعد في كلية هاس لإدارة الأعمال، من جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

كشفت Microsoft في مارس أنها تمنح موظفيها الفرصة للعودة إلى مكاتبها بعد أكثر من عام من الحماية من كوفيد-19.

للمضي قدماً، ستقوم شركة التكنولوجيا العملاقة بالترويج لنموذج “هجين” حيث يمكن للموظفين اختيار الأفضل لهم، وفقاً لمديرها التنفيذي، ساتيا ناديلا.

وقال البروفيسور هولتز: “كان قياس الآثار السببية للعمل عن بعد صعباً تاريخياً، لأنه لم يسمح إلا لأنواع معينة من العمال بالعمل بعيداً عن المكتب”.

“تغير ذلك خلال الوباء، عندما كان مطلوباً من كل شخص تقريباً يمكنه العمل من المنزل القيام بذلك.”

“خلق العمل من المنزل فرصة فريدة لتحديد آثار العمل عن بعد على مستوى الشركة على كيفية التواصل مع العاملين في مجال المعلومات والتعاون.”

استخدم البروفيسور هولتز وزملاؤه بيانات من قبل وبعد أن فرضت Microsoft قانوناً للعمل من المنزل على مستوى الشركة استجابة لـكوفيد.

استند التحليل إلى بيانات مجهولة المصدر تشمل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والمكالمات والاجتماعات وساعات العمل لغالبية موظفي Microsoft في الولايات المتحدة.

وشملت البيانات أيضاً أدوار الموظفين، والوضع الإداري، ومجموعة الأعمال، وطول مدة العمل في الشركة، وما هي حصة زملائهم في العمل عن بعد قبل الوباء.

قبل العمل من المنزل، كان 18 في المائة من موظفي Microsoft يعملون بالفعل عن بعد.

فصل الباحثون، التغيرات في السلوك الناجم عن العمل عن بعد على وجه التحديد، بدلاً من اضطراب الوباء نفسه.

على سبيل المثال، كان على العمال التوفيق بين العمل مع رعاية الأطفال أو الأقارب الضعفاء في المنزل، والتعامل مع التوتر العام والقلق.

بشكل عام، وجد المؤلفون أنّ WFH تسبب في تحول بعيداً عن التواصل في الوقت الفعلي مثل المكالمات الهاتفية والاجتماعات، نحو اتصالات أقل فورية مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية.

كما وجدوا.، أنّ العمل عن بعد قد قلل من المناقشات بين أقسام مختلفة من مكان العمل.

تسبب العمل عن بعد في إنفاق العمال حوالي 25 في المائة من وقتهم في التعاون مع الزملاء عبر المجموعات، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

كما جعل العمال يقضون المزيد من الوقت في استخدام أشكال الاتصال غير المتزامنة، مثل منصات البريد الإلكتروني والرسائل، ووقت أقل لإجراء محادثات متزامنة شخصياً أو عن طريق الهاتف أو عن طريق مؤتمرات الفيديو.

على الصعيد الإيجابي، أدى العمل عن بعد إلى تواصل العمال بشكل متكرر مع الأشخاص في شبكتهم الداخلية، وبناء المزيد من الاتصالات داخل تلك الشبكة.

كما تسبب العمل عن بعد في انخفاض عدد الساعات التي يقضيها الناس في الاجتماعات بنحو خمسة في المئة.

قام الفريق أيضاً بفصل تأثيرات WFH إلى عنصرين منفصلين، كيف تتأثر أنماط التعاون الخاصة بك عند العمل عن بعد، وكيف تتأثر أنماط التعاون الخاصة بك عندما يعمل المتعاونون عن بعد.

وخلصوا إلى أنّ كلاهما مهم، خاصة بالنسبة لشركات مثل Microsoft التي تنفذ نموذجاً هجيناً للعمل حيث سيكون بعض الموظفين في المكتب والبعض الآخر لن يكون كذلك.

وقال البروفيسور هولتز: “إنّ حقيقة أنّ حالة العمل عن بعد لزملائك تؤثر على عادات العمل الخاصة بك، لها بالفعل آثار كبيرة على الشركات التي تفكر في سياسات العمل المختلطة”.

“على سبيل المثال، إنّ وجود زملائك في الفريق والمتعاونين معك في المكتب في نفس الوقت يحسن من تدفق الاتصالات والمعلومات لكل من هم داخل المكتب وخارجه.”

“من المهم أن تكون مدركاً وواعياً حول كيفية تنفيذ هذه السياسات.”