دراسة: ماذا يفعل تناول ثمرتين من "الذهب الأخضر" يومياً؟

توصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يأكلون الأفوكادو بانتظام يميلون إلى استهلاك سعرات حرارية أقل بنسبة 29% من غيرهم، وتناول أطعمة صحية أكثر.

والأفوكادو أو كما يطلق عليه “الذهب الأخضر” غني بحمض الأوليك (الدهون الأحادية غير المشبعة)، مما يجعله صحياً بشكل خاص للأشخاص الذين لا تحتوي وجباتهم الغذائية على الدهون الحيوانية (النباتيون وغيرهم ممن يتجنبون اللحوم أو منتجات الألبان أو الأسماك).

بالإضافة إلى أنه يحتوي الأفوكادو أيضا على مستويات مناسبة من فيتامينات B و C وE والبوتاسيوم.

في الدراسة الحالية المنشورة في مجلة Nutrients، طُلب من العائلات أن تستهلك 14 ثمرة أفوكادو في الأسبوع لمدة ستة أشهر، وفي نهاية فترة الدراسة أبلغوا عن عدد من التغيرات الصحية.

ضمت مجموعة الدراسة 72 أسرة من المكسيك، يبلغ عددهم الإجمالي 231 شخصا، وأفادوا أن تناول المزيد من الأفوكادو جعلهم يشعرون بالشبع أسرع بعد تناول الطعام.

ووجد الباحثون أيضاً أن الزيادة في استهلاك الأفوكادو دفعت الأسر أيضاً إلى تقليل استهلاكها من اللحوم المصنعة والدجاج والبيض. يُقارن هذا بالمجموعة الضابطة التي تضمنت الأسر التي كان استهلاكها من الأفوكادو أقل – ما يصل إلى 3 حبات أفوكادو في الأسبوع.

قال أحد الباحثين، الدكتور ماثيو أليسون، الأستاذ ورئيس الطب الوقائي في جامعة كاليفورنيا: “تقدم نتائج بحثنا دليلاً على أن التثقيف الغذائي والاستهلاك العالي للأفوكادو يمكن أن يقلل من إجمالي السعرات الحرارية في الأسر”.

ومع ذلك، فإن إحدى النتائج المفاجئة التي توصل إليها الباحثون في بياناتهم كانت أن أولئك الذين تناولوا أفوكادو أكثر استهلكوا أقل كميات من بعض العناصر الغذائية المهمة الأخرى، بما في ذلك فيتامين د والكالسيوم – ووفقاً للباحثين، فهذه خاصية قد تكون مرتبطة بتناول طعام أقل بشكل عام.