دراسة: مستحضرات التجميل تزيد من احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر يعد المسؤول الأول عن عدد كبير من السكتات الدماغية السبب في وفاة حالة واحدة من كل 8 حالات وفاة حول العالم.

كمان أنه السبب الأهم لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ونتيجة لهذا الخطر الذي يحدثه ارتفاع ضغط الدم، يحاول الجميع السيطرة عليه بداية من الاعتماد على نظام غذائي صحي ونهاية بإدارته عن طريق الأدوية ولكن هناك ما قد يفسد تلك الإدارة وخاصة بالنسبة للسيدات وهي المواد الكيميائية لمستحضرات التجميل.

حيث سببت نتائج دراسة جديدة قام بإجرائها مجموعة من الباحثين في كلية الصحة العامة بجامعة ” ميشيجان” وتم نشرها في مجلة ” Hypertension”، صدمة كبيرة للجميع بعد كشفها عن سبب آخر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهو المواد الكيميائية الاصطناعية لمستحضرات التجميل والتي تعرف باسم ” المواد الكيميائية إلى الأبد” والتي يمكن أن تزيد من احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 71٪.

حيث توصلت الدراسة التي تم إجراؤها باستخدام عينات الدم لـ 1058 امرأة في منتصف العمر ممن كانوا في البداية لم يعانوا من ارتفاع ضغط الدم إلى أن النساء الذين لديهن تركيزات أعلى من الـ ” PFAS” تلك المواد المشبعة بالفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل الموجودة في مستحضرات التجميل وبشكل خاص في كريم الأساس ومنتجات العيون والمسكرة في دمهن كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بحسب موقع ” ديلي اكسبريس”.

وكشفت الدراسة أيضا أن النساء المشاركات والذين لديهن تركيزات أعلى بمقدار الثلث من المواد المشبعة بالفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل لديهن احتمالية زيادة بنسبة 71% لارتفاع ضغط الدم وكشفت دراسة أخرى أجراها باحثون من جامعة “نوتردام” أن المواد المشبعة بالفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل موجودة في 56 % من كريم الأساس أو منتجات العيون.

وموجودة أيضا في 48% من منتجات الشفاه و 47 % من الماسكارا التي تم أخذ عينات منها في الدراسة لتكون النتيجة النهائية أن مستحضرات التجميل قد تكون عامل مساهم لا يحظى بالتقدير الكافي لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء.