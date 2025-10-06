دراسة: ممارسة الرياضة ساعتين أسبوعيا تساعد فى خفض آلام المفاصل

توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل، ويمارسون الرياضة لمدة ساعتين في الأسبوع يشعرون بألم أقل، ويزورون طبيبهم بشكل أقل.

ووفقا لموقع “الجارديان” جاءت هذه النتائج من تحليل حالة 40 ألف شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة، يعانون من آلام الورك أو الظهر أو الركبة، عندما قاموا بممارسة فئتين من التمارين الرياضية لمدة ساعة واحدة لمدة 12 أسبوعًا.

يقول الباحثون إنه إذا مارس 3.7 مليون بريطاني يعانون من آلام المفاصل، ولكن ليس لديهم خطة رعاية صحية التمارين الرياضية لمدة ساعتين في الأسبوع، فإن ذلك سيعود عليهم وعلى عائلاتهم وعلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية والاقتصاد البريطاني بما يصل إلى 34 مليار جنيه إسترليني.

قامت Nuffield Health وFrontier Economics وجامعة مانشستر متروبوليتان (MMU) ، بتحليل برنامج التمارين الرياضية المنظم الذي قدمته مجموعة الصالة الرياضية الخاصة مجانًا، لأكثر من 40 ألف شخص يعانون من آلام المفاصل والذين استخدموا صالات الألعاب الرياضية البالغ عددها 110 في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

لقد حضروا فصلين دراسيين لمدة ساعة واحدة في الأسبوع في صالة الألعاب الرياضية في نافيلد، بقيادة أخصائي إعادة التأهيل، وقاموا بتمارين لتعزيز حركتهم واستقرارهم وقوتهم وصحتهم القلبية الوعائية.

وارتفعت جودة حياة المشاركين المتعلقة بالصحة بنسبة 13%، وقُدِّرت قيمتها المالية بـ 6,680 جنيهًا إسترلينيًا. وبالمثل قدر انخفاض أيام مرضهم بـ 501 جنيه إسترليني، بينما قُدِّرت الزيادة بنسبة 10% في رضا أسرهم عن الحياة بـ 4,765 جنيهًا إسترلينيًا، لم يتمكن واحد من كل أربعة من الذين حضروا الدروس من العمل، وبحلول نهاية الأسابيع الاثني عشر، كان ما يقرب من واحد من كل 10 لائقًا بدرجة كافية للعودة إلى العمل.

وقال البروفيسور تيم كابل، مدير معهد الرياضة في جامعة متروبوليتان، إن البحث أظهر “الدور التحويلي للحركة” في تخفيف الألم بين 25 مليون بريطاني يعانون من حالة صحية طويلة الأمد واحدة أو أكثر، كما أنه “نموذج” لبرنامج وطني من التمارين الرياضية التي تقدمها هيئة الخدمات الصحية الوطنية.