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دراسة.. هذه فصيلة الدم الأكثر عرضه للإصابة بأمراض القلب

منذ 33 دقيقة
امراض القلب

امراض القلب

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تُعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة، كما أن خيارات نمط الحياة مثل التدخين وسوء التغذية وعدم ممارسة النشاط البدني تزيد من المخاطر بشكل كبير.

أشارت دراسة هارفارد إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم من النوع A أو B أو AB لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب التاجية مقارنة بأولئك الذين لديهم فصيلة الدم O. ولا يزال السبب الدقيق قيد التحقيق ، ولكن قد يكون له علاقة بفون يرتبط بروتين ويلبراند بالتخثر في فصائل الدم غير O.

قالت الدكتورة شون مارشيز، إن الأشخاص الذين يعانون من فصيلة الدم AB لديهم مخاطر أكبر، وأن الزيادة في المخاطر تبلغ حوالي 5٪ للنوع A ، و 11٪ للنوع B، و 23٪ للنوع AB، وتبلغ الزيادة الإجمالية في خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالنوع O حوالي 6٪، وذلك حسب ما ذكره موقع «Eat This، Not That».

وأكدت مارشيز أن «عامل الخطر لا يعني تلقائيًا أنك ستصاب بأمراض القلب ، ولكن يمكن أن يتفاقم مع عوامل أخرى تزيد من احتمالية الإصابة به، ويساهم التدخين وتعاطي الكحول وقلة التمارين الرياضية في تدهور صحة القلب، وإذا كان لديك فصيلة دم غير O ، ففكر في تحسين عاداتك لتشمل المزيد من الوقت لممارسة الرياضة والأطعمة الصحية للقلب».

ووضحت مارشيز أن بعض الأطباء الأساسيين لا يتحققون تلقائيًا من فصيلة الدم وقد لا يكون لديهم هذه المعلومات في الملف، وأخبر فريق الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعرف فصيلة دمك من مصدر آخر ، مثل التبرع بالدم. ويجب عليك أيضًا مناقشة مخاوف مع طبيبك.

بالإضافة إلى فصيلة الدم غير O ، إذا كان لديك تاريخ من التدخين أو مرض السكري أو خفقان القلب أو غيرها من المخاطر المحتملة لأمراض القلب، يمكن لطبيبك توفير موارد ممتازة لتحسين صحة القلب بناءً على حالتك، وسيكونون أيضًا أكثر وعياً بمخاطر الإصابة بأمراض القلب أثناء الفحوصات.

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