دراسة: 59% من مرضى كورونا يعانون لفترة طويلة من ضعف الأعضاء

أكدت النتائج التي نُشرت في مجلة الجمعية الملكية للطب، أن 59% من المرضى الذين يعانون من مرض كورونا الطويل يعانون من ضعف في أعضاء متعددة، مع استمرار الأعراض وانخفاض الوظيفة بين ستة و12 شهرًا.

قال كبير المؤلفين البروفيسور أميتافا بانيرجي، بمعهد المعلوماتية الصحية في جامعة كوليدج لندن وفقًا لموقع “timesnownews”: “كانت الأعراض شائعة في الشهر السادس والثاني عشر وترتبط بنوع الإناث، والعمر الأصغر، واضطراب عضو واحد، فيما استمرت الأعراض الطويلة في 59% من مرضى كورونا بعد عام من الأعراض الأولية، حتى أولئك الذين لم يتأثروا بشدة عند تشخيصهم بالفيروس لأول مرة.

ذكرت الدراسة انخفاضًا في الأعراض بين ستة و12 شهرًا – ضيق التنفس الشديد (في 38٪ إلى 30٪ من المرضى) ، والخلل الإدراكي (48٪ إلى 38٪) وسوء نوعية الحياة المرتبطة بالصحة (57)٪ إلى 45 ٪).

تؤكد العديد من الدراسات استمرار الأعراض لدى الأفراد المصابين بكورونا لفترة طويلة تصل إلى عام واحد، ووفقا للتقرير الآن فإن ثلاثة من كل خمسة أشخاص مصابين بمرض كورونا الطويل يعانون من ضعف في عضو واحد على الأقل، وواحد من كل أربعة يعاني من ضعف في عضوين أو أكثر، في بعض الحالات بدون أعراض”.

شمل الفريق 536 مريضًا بمرض كورونا لمدة طويلة في الدراسة، منهم 331 (62٪) تم تشخيصهم بضعف في الأعضاء بعد ستة أشهر من التشخيص الأولي.

وقال الباحثون إن الآليات الأساسية لفيروس كورونا الطويل لا تزال بعيدة المنال ، ولم يجدوا أدلة من خلال الأعراض أو تحقيقات الدم أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد الأنواع الفرعية لفيروس كورونا الطويل بوضوح، وأشاروا إلى أن الأبحاث المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الارتباطات بين الأعراض والضعف متعدد الأعضاء والوظيفة في مجموعات أكبر.

وتابعوا “إن ضعف الأعضاء في مرض كورونا الطويل له آثار على الأعراض ونوعية الحياة والصحة على المدى الطويل ، مما يشير إلى الحاجة إلى الوقاية والرعاية المتكاملة لمرضى كوفيد لفترات طويلة