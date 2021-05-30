دواء جديد فعال بنسبة 100% في علاج مرضى كورونا

تستمر المعركة ضد فيروس كورونا، من خلال دخول أدوبة وعلاجات جديدة في مواجهة الفيروس الذي يواصل حصد الضحايا في مختلف أنحاء العالم.

أعلنت شركة “بونس بيو غروب” الإسرائيلية للصناعات الدوائية، عن نجاح دوائها المضاد لفيروس كورونا المستجد بنسبة 100 بالمئة لدى أول 10 مرضى شاركوا في تجاربها السريرية، وفقا لما نقلت صحيفة “جيروزالم بوست”، السبت.

وكانت الشركة قد أجرت تجاربها في مركز “رمبام” للرعاية الصحية، في مدينة حيفا.

ووفقا للصحيفة، فقد أثبت الدواء فعاليته على مرضى تراوحت أعمارهم ما بين 45 و75 عاما، كانوا يعانون جميعهم من أعراض حادة من الإصابة.

وكان ما نسبته 90 بالمئة من أولئك المرضى يعانون من أمراض أخرى، بالإضافة إلى كورونا، بحسب الصحيفة.

وأظهرت بيانات التجارب انخفاضا نسبته 40 بالمئة في التهابات الرئة بعد تلقي العلاج، ووصل إلى 1 بالمئة بعد خمسة أيام.

كما أظهر المرضى، بحسب الصحيفة، تحسنا في وظائف الجهاز التنفسي، وارتفع تشبع الأوكسجين في الدم إلى 95 بالمئة.

ويأتي هذا الدواء بالتزامن مع ظهور علاجات أخرى لكورونا حول العالم، ما يبشر بنهاية قد تكون قريبة لخطر الجائحة.

وحملت تجارب جديدة قام بها باحثون من الولايات المتحدة وأستراليا نتائج واعدة لإمكانية التوصل إلى “علاج” لفيروس كورونا المستجد فعّال بنسبة 99.9 في المئة، ويمكن استخدامه للمرضى الذين يعانون من أعراض شديدة الخطورة.

وما يميز هذا الدواء، وهو عبارة عن حقنة، أنه يمكن تخزين المادة الفعالة له في درجة حرارة الغرفة، كما أنه لا يحتاج سوى إلى جرعات صغيرة للمريض بحسب احتياجه، ويستطيع أيضا علاج كل فيروسات عائلة كورونا، مثل فيروس السارس الأصلي (SARS-CoV-1) وكذلك SARS-CoV-2 وكذلك “ميرس” وكذلك أية سلالات جديدة قد تظهر لكورونا لأنه يستهدف “الجين المسؤول عن الفيروس مباشرة”، بحسب الباحث المشارك في التجارب من أستراليا، البروفيسور نايجل ماكميلن.