الخميس 15 رمضان 1444 ﻫ - 6 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دواء جديد للسرطان يحصل على الضوء الأخضر

منذ 18 دقيقة
دواء- تعبيرية

دواء- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

منحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية الضوء الأخضر لاستخدام دواء جديد وصف بـ”الرائد” في مجال علاج سرطان البروستاتا والثدي.

وسيحصل بموجب تلك الموافقة حوالي 550 رجلا مصابا بسرطان البروستاتا المتقدم و300 امرأة مصابة بسرطان الثدي المبكر على العلاج كل عام في إنجلترا.

وقالت أماندا بريتشارد، الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية: “إن أولاباريب يمكن أن يكون له تأثير كبير على المرضى الذين يعانون من مجموعة من أنواع السرطان”.

وأضافت: “سيحظى الكثير من الناس بفرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة، بينما سيُمنح الأشخاص المصابون بأشكال متقدمة من المرض شهورًا إضافية ثمينة للعيش”.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، أظهرت التجارب أن “أولاباريب” يمكن أن يطيل عمر المرضى بمعدل ستة أشهر.

ولاحظ مرضى سرطان الثدي الذين خضعوا للعلاج الكيميائي أن خطر عودة الورم في غضون 4 سنوات انخفض بمقدار الثلث تقريبا.

ويوجد في المملكة المتحدة كل عام أكثر من 55000 حالة إصابة جديدة بسرطان الثدي، ويودي المرض بحياة حوالي 1500 امرأة.

أما سرطان البروستاتا فهو أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الرجال.

وقالت كيارا دي بياسي، من مركز سرطان البروستات في المملكة المتحدة: “هذه لحظة فارقة في علاج سرطان البروستاتا، هذا هو العلاج المستهدف الأول من نوعه الذي تمت الموافقة عليه للمرض وأخيراً أبعدنا عن النهج القديم”.

    المزيد من الصحة

    مشروبات- تعبيرية
    مشروبات تعمل على حرق الدهون بعد الإفطار
    الشوربة من الأطباق الشهية للكثيرين
    وجبة مهمة.. فوائد تناول الشوربة في رمضان
    تأثير خطير لاستخداما الهواتف الذكية على الأطفال
    تأثير خطير لشاشات الهواتف الذكية على أدمغة الأطفال

    الأكثر قراءة

    كريستيانو رونالدو وعائلته
    بعد أنباء الاعتداء على أطفال رونالدو في المدرسة.. جورجينا تُعلّق!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    "نحن نقترب".. العالم الهولندي يحذر من زلزال جديد
    عقوبات أميركية على روسيا
    مفاجأة عن اللبنانيين المعاقبين تيدي وريمون رحمة!