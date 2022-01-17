دواء جديد لمكافحة سرطان الجلد!

قد يكون لمرضى سرطان الجلد قريباً فرصة الحصول على دواء جديد يقوّي نظام المناعة لديهم.

الدواء هو بيمبروليزوماب، الذي يُعطى كمصل خلال موعد لمدة ساعة في المستشفى مرة واحدة كل ستة أسابيع لمدة عام.

فإنه يعطي الأمر للجهاز المناعي للبحث عن وتدمير الخلايا السرطانية عن طريق تفعيل جُزيء على سطح خلايا مكافحة العدوى، يدعى PD-1.

تُظهر البيانات المنشورة حديثاً أنّ ثلاثة أرباع المرضى الذين تم إعطاؤهم بيمبروليزوماب يظلون خاليين من السرطان لمدة عام، بينما لا يزال نصفهم خاليين من الأمراض بعد ثلاث سنوات.

بدون علاج، تعود سرطانات الميلانوما أو سرطان الجلد في غضون بضع سنوات لدى حوالي 70 بالمائة من الحالات.

وفي السابق، كان عدد قليل فقط من المرضى يمكنهم الوصول إلى بيمبروليزوماب عن طريق صندوق أدوية السرطان، الذي يغطي تكلفة العلاجات التجريبية من شركات الأدوية، لكنّ قرار رؤساء الصحة يعني أنّ الآلاف الآخرين سيستفيدون الآن.

ويقول الخبراء أنّ العقار، الذي يعمل عن طريق منع جُزيء يساعد الخلايا السرطانية على الاختباء من الجهاز المناعي، هو مجرد مثال واحد على الحدود الجديدة في القضاء على سرطان الجلد إلى الأبد.

يقول الدكتور مارك هاريز، استشاري الأورام في مؤسسة غاي وسانت توماس ترست في لندن ورئيس مؤسسة الميلانوما فوكس الخيرية: “قبل بضع سنوات لم يكن هناك أي شيء يمكننا القيام به لمنع السرطان من العودة”.

يقول الدكتور هاريس: “كلما كان أثر السرطان أصغر، كان بيمبروليزوماب أفضل. لذا فإنّ التدخل في أقرب وقت ممكن قبل أن يتاح للسرطان فرصة للنمو أمر بالغ الأهمية.”

سرطان الجلد هو خامس أكثر أنواع السرطان شيوعاً في المملكة المتحدة، مع 16000 حالة كل عام.

هناك نوعان رئيسيان: السرطانات غير الميلانينية مثل سرطان الخلايا القاعدية التي لا تنتشر عادة ويمكن علاجها، وسرطان الجلد الذي يتطور في الطبقات السفلى من الجلد وينتشر بسرعة إلى بقية الجسم، والذي يسبب حوالي 2300 حالة وفاة لدى البريطانيين كل عام.

تُظهر الأبحاث أنّ المزيد من الأشخاص يتم تشخيصهم الآن في سن 30 و40، مرتبطين بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس.

“كان العلاج الكيميائي عديم الفائدة إلى حد كبير، لذلك كان هناك القليل الذي يمكننا القيام به بخلاف انتظار عودة السرطان حتماً.”

“ولكن لدينا الآن علاج له تأثير مذهل على الخلايا السرطانية ويعني أنه من المحتمل أن يعيش العديد من المرضى حياة أطول وأكثر صحة.”

يأمل الدكتور هاريز أن يثبت بيمبروليزوماب أنه أكثر فعالية عند استخدامه جنباً إلى جنب مع تقنية ناشئة أخرى، وهي اختبار الدم الذي يتم تجربته في مؤسسة كريستي إن إتش إس ترست في مانشستر والذي يمكنه اكتشاف شظايا صغيرة من الحمض النووي للسرطان قبل ظهوره في عمليات الفحص.

بالنسبة لمعظم المرضى يتم تشخيصه في مرحلة مبكرة، وتعتبر الجراحة لإزالة المنطقة المصابة من الجلد والأنسجة القريبة هو علاج فعال.

في عام 2020، كشف لين غودمان أنه خضع لعملية جراحية لإزالة سرطان الجلد الذي تشكل في شامة صغيرة على رأسه. لم يكن بحاجة إلى مزيد من العلاج.

ويقول الخبراء أنه في حين أنّ بعض المرضى قد يعانون من آثار جانبية خفيفة من بيمبروليزوماب، مثل التعب والغثيان، فإنّ معظمهم يتحملون الدواء جيداً.

كانت جيسيكا ماجز، 41 عاماً، من باث، واحدة من أوائل المرضى الذين تلقوا بيمبروليزوماب مباشرة بعد الجراحة، عبر صندوق أدوية السرطان في نهاية عام 2018.

تم تشخيص مديرة خدمات العملاء بعد اكتشاف تغير شكل شامة على ثديها.

قام الأطباء بإزالتها بالإضافة إلى ورم من عقدة ليمفاوية في إبطها، لكنهم حذروا من أنّ بعض الخلايا السرطانية يمكن أن تبقى.

وتقول جيسيكا وهي أم لطفلين: “قيل لي أنني أستطيع الانتظار ورؤية ما سيحدث، أو يمكنني تجربة دواء جديد قد يقلل من خطر عودة السرطان”.

“كان لدي طفلان صغيران فقلت في نفسي سأفعل كل ما يتطلبه الأمر لزيادة فرص التمسك بأطفالي.”

في منتصف الطريق تقريباً، انخفضت هرمونات الغدة الدرقية، وأنا الآن أتناول حبوباً يومية لعلاجها. ولكنه ثمن قليل أدفعه لأكون بجانب أطفالي، وسأفعل ذلك 100 مرة إذا اضطررت.”

تظهر فحوصات جيسيكا الآن أنها خالية من السرطان. وتقول: ‘أنت لا تعرف أبداً ما الذي سيحدث مع السرطان، لكن هذا الدواء أعطاني إحساساً بالسيطرة. إذا كان لا يعود، على الأقل أنا أعلم أنني قد فعلت كل ما بوسعي للتغلب عليه.