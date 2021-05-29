دواء جديد يدخل معركة كورونا في الإمارات

قالت وكالة الأنباء الإماراتية”وام”، أن وزارة الصحة الإماراتية، السبت، منحت الاستخدام الطارئ لدواء جديد لفيروس كورونا المستجد.

ودواء “Sotrovimab- VIR-7831” تنتجه شركة “GSK” العالمية وحظي بموافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية “FDA” للاستخدام الطارئ.

وتأمل السلطات الصحية الإماراتية في أن يسهم الدواء في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة و خفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بنسبة تصل إلى 85 بالمئة عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

و يعتمد الدواء على “الأجسام المضادة أحادية النسيلة” لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر و الذين يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بأعراض “كوفيد – 19” الحادة والدخول إلى المستشفى جرّاء تداعيات المرض.

وأوضح محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن “الوزارة عززت شراكتها مع شركة” GSK “الرائدة عالميا في الصناعات الدوائية ضمن حرصها على ضمان الوصول المبكر للأدوية الحديثة المبتكرة من الترخيص والشحنات إلى التدريب والمبادئ التوجيهية للأطباء حول الاستخدام المناسب، وكيفية توجيه المرضى إلى المنشآت التي سيتوفر فيها الدواء الجديد”.

والإمارات البالغ عدد سكّانها نحو 10 ملايين نسمة لديها واحد من أعلى معدلات التطعيم للفرد في العالم بعد إسرائيل. وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت، الأسبوع الماضي، أن عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تجاوزت 11,4 مليوناً.