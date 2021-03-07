الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دواء جديد يدخل معركة كورونا ويثبت فعالية كبيرة

7 - مارس - 2021
دواء -تعبيرية

دواء -تعبيرية

A A A
طباعة المقال

كشف باحثون أميركيون، السبت، أنهم قطعوا شوطا مهما من أجل إنتاج “دواء” مضاد لـ”كوفيد 19″ يؤخذ عن طريق الفم ، وذلك في تطور جديد على طريق مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة الأدوية العملاقة “ميرك” ومختبر أميركي، إحراز تقدم في تطوير عقار لا يزال قيد التجربة، لكنه أظهر آثارا إيجابية في تخفيف خطورة الفيروس على المرضى.

ويحمل الدواء المذكور اسم “مولنوبيرافير”، الذي تطوره “ميرك” بالشراكة مع “ريدجباك بايو” الأميركية.

وكانت “ميرك” أوقفت نهاية يناير عملها على تطوير لقاحين محتملين لـ”كوفيد 19″، لكنها تواصل أبحاثها حول علاجين آخرين للمرض، أحدهما عقار “مولنوبيرافير”.

وخلال اجتماع السبت مع متخصصين في الأمراض المعدية، أشار مطورو الدواء إلى أنه قلل إلى حد كبير من الحمولة الفيروسية لدى المرضى، بعد 5 أيام من العلاج.

وقالت ويندي بينتر كبيرة مسؤولي الأدوية في “ريدجباك بايو” في بيان، إن “هناك حاجة للعلاجات المضادة لفيروس كورونا المستجد لم تتم تلبيتها. هذه النتائج الأولية تشجعنا”.

كما تعمل “ميرك” على علاج آخر يسمى “إم كاي 711″، وقالت المجموعة نهاية يناير إن النتائج الأولى للتجارب السريرية تظهر انخفاضا بأكثر من 50 بالمئة في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى في المستشفيات، المصابين بأشكال متوسطة إلى شديدة من “كوفيد 19”.

وقبل أشهر، انطلق سباق محموم بين أكبر شركات الأدوية حول العالم لتحضير لقاح يقي من فيروس كورونا، فيما بقيت الجهود الساعية لإنتاج دواء يعالج المرضى به محدودة.

    المزيد من الصحة

    قد تنذر بأمراض خطرة.. علامات على الأظافر لا تتجاهلوها!
    مكيف
    تحذير من مكيّفات الهواء.. بكتيريا خطيرة تتكاثر في الداخل
    التعرق - تعبيرية
    كيف تواجهون فرط التعرّق في الصيف؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة