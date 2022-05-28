دواء لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية قد يساعد في علاج فقدان الذاكرة!

وجدت دراسة جديدة أنّ أقراص دواء تستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية ويبلغ سعرها 9 دولارات، قد تساعد أيضاً في عكس فقدان الذاكرة لدى كبار السن.

وفي دراسة اجرتها “دايلي ميل” وقامت بترجمتها “صوت بيروت انترناشونال” اشارت ان العلماء وجدوا في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أنّ مارافيروك، والذي يباع تحت اسم العلامة التجارية سيلزنتري، قد حسّن الذاكرة لدى الحيوانات في منتصف العمر، سيتم الآن نقله إلى التجارب البشرية للتحقيق فيما إذا كان يمكن أن يقوي الذاكرة أو يكون تدخلاً مبكراً لمرضى الخرف.

يعمل الدواء عن طريق إيقاف جين معين يجعل بروتين الخلية التي يستخدمها فيروس نقص المناعة البشرية قابل للغزو، لكنّ هذا الجين نفسه يشارك أيضاً في حذف خلايا الذاكرة التي لا داعي لها، حيث أظهرت الدراسات أنه عند إزالته يتم تعزيز الذاكرة.

تشير التقديرات إلى أنّ أكثر من خمسة ملايين أمريكي يعانون من الخرف، مع وجود علاجات محدودة متاحة لإبطاء أعراض الأمراض، لا يوجد علاج للخرف حتى الآن.

أجرى الباحثون، الذين نشروا نتائجهم في مجلة “Nature”، التجارب الأولية على الفئران، ووجدوا أنه عندما كان الجين “CCR5” مفرطاً في النشاط، نسيت القوارض الفرق بين قفصين مختلفين كما قالوا، ولكن عندما تم حذفه وجدوا أنّ الحيوانات كان لديها ذاكرة أفضل بكثير واتصال أكبر بين خلايا الدماغ، وقد لوحظ هذا أيضاً عندما تمّ إعطاؤهم الدواء.

وقال البروفيسور ألسينو سيلفا، عالم الأعصاب الذي قاد الدراسة : “خطوتنا التالية ستكون تنظيم تجربة سريرية لاختبار تأثير مارافيروك على فقدان الذاكرة المبكر بهدف التدخل المبكر”.

وتابع: “بمجرد أن نفهم تماماً كيف تنخفض الذاكرة ، فإننا نمتلك القدرة على إبطاء العملية”، وأوضح أنّ العقول نادراً ما تخزن الذكريات بمفردها، بل في مجموعات حتى يؤدي تذكر المرء إلى تحفيز الآخرين.

ولكن مع تقدمهم في السنّ، تفقد العقول تدريجياً هذه القدرة على ربط الذكريات معاً، مما يؤدي إلى مشاكل في التذكر، تم استخدام مارافيروك في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ عام 2007، وفي عام 2016 تمت الموافقة عليه أيضاً للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن عامين.

يتمّ إعطاؤه على شكل سائل أو أقراص، مع الطلب من المرضى تناول الدواء مرتين في اليوم طالما أنهم مصابون بالعدوى، يمكن وصف الدواء للأشخاص المصابين بالنوع CCR5 الذي يمثل أكثر من 90 في المائة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، يحدث الخرف عندما يتراكم الضرر في خلايا الدماغ، مما يجعلهم يكافحون من أجل التواصل مع بعضهم البعض.

غالباً ما يفقد المصابون الاهتمام بأنشطتهم المعتادة، ويمكن أن يواجهوا صعوبة في إدارة السلوك والعواطف وقد يجدون أيضاً مواقف اجتماعية صعبة، هناك العديد من الأدوية المتاحة لعلاج الخرف، ولكن كل هذه تركز على إبطاء تطور المرض.