دواء للسكري يظهر نتائج واعدة لعلاج أمراض القلب

لا شك أن أمراض القلب من الحالات الصحية التي تهدد حياة الإنسان، وفي هذا السياق خلصت تجربة سريرية عن فعالية الدواء “سيماغلوتيد”، الذي يُستخدم لمعالجة مرض السكري وفقدان الوزن، في تحسين نوعية الحياة للأشخاص المصابين بقصور القلب.

تم إجراء هذه الدراسة على 529 مريضًا وتم تمويلها من قبل شركة الأدوية “نوفو نورديسك”. أظهرت الدراسة أن جرعة أسبوعية من “سيماغلوتيد” بمقدار 2.4 ملليغرام تحسّنت بها نقط الأعراض بنسبة 17 نقطة من أصل 100 على مقياس يُستخدم لتقييم حالات “قصور القلب مع الحفاظ على الجزء المقذوف”.

وقارنت الدراسة بين هؤلاء المشاركين وبين الذين تلقوا دواءً وهميًا، حيث شهد المشاركون الذين تلقوا الدواء الفعلي تحسّنًا بمقدار 9 نقاط.

نُشِرت هذه الدراسة في مجلة “نيو إنغلاند” الطبية. وأظهر الدواء “سيماغلوتيد” أيضًا فاعلية في تحسين أعراض قصور القلب مثل ضيق التنفس، والتعب، والصعوبة في الجهد، والانتفاخ.

أوضح الدكتور ميخائيل كوسيبورود، طبيب قلب لدى Saint Luke’s Health System في مدينة كانساس سيتي، الذي أشرف على الدراسة، أن هذا العلاج أتى بأكبر تحسن على الإطلاق في مجموعة المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

وأشارت شركة “نوفو نورديسك” إلى أن هناك نحو 64 مليون شخص عالميًا يعانون من قصور القلب، حالة تتسبب في عدم قدرة القلب على ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

كانت النتائج مشجعة لأنها تظهر أن الدواء يمكن أن يحقق تحسنًا ملموسًا في حياة الأشخاص الذين يُصابون بقصور القلب.