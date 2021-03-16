دواء هلوسة يستخدم في الطقوس الشامانية ويتمّ تجربته في بريطانيا كعلاج للاكتئاب

يتمّ تجربة دواء هلوسة قوي تم استخدامه في الطقوس الشامانية ، من قبل شركة بريطانية كعلاج محتمل للاكتئاب.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

سوف تعطي شركة Small Pharma المتطوعين الذين يعانون من الاكتئاب دواء يطلق عليه اسم DMT ، وهو يتكون من التريبتامين المهلوس الذي له تأثيرات مخدرة مماثلة لـعقار LSD والفطر السحري.

يأمل المطورون أن يساعد الدواء “عدداً كبيراً” من الأشخاص الذين لا يستجيبون حالياً للعلاجات التقليدية أو الأدوية لعلاج الاكتئاب.

أحد المكونات النشطة لـ DMT هو “ayahuasca” وهو دواء نباتي تقليدي من الأمازون تستخدمه بعض القبائل طقوسياً لتحقيق “التنوير الروحي”.

وقد أظهرت مجموعة متزايدة من الأدلة أنه عندما تقترن بالعلاج الحديث ، يمكن أن تكون الأدوية المهلوسة علاجاً آمناً لمجموعة من الأمراض العقلية.

وقالت كارول روتليدج من شركة Small Pharma لهيئة الإذاعة البريطانية: “نعتقد أن التأثير سيكون فورياً تقريباً ، وأطول أمداً من مضادات الاكتئاب التقليدية”.

وتأمل شركة Small Pharma أن يعمل العلاج بسرعة لدعم المرضى الذين يعانون من الاكتئاب، وأن يحقق أيضاً علاجاً طويل الأجل.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعطاء DMT للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب المعتدل إلى الشديد خلال تجربة سريرية في المملكة المتحدة.

ويعتقد أن الدواء قد “يخفف” مسارات ثابتة داخل الدماغ مرتبطة بالاكتئاب ، والتي يمكن بعد ذلك إعادة تعيينها في العلاج الحديث عبر سلسلة من الأدوية .

وأوضح الفريق أن الدواء كان يعرف باسم “الجزيء الروحي” بسبب الطريقة التي يغير بها الوعي البشري وينتج الهلوسة.

تمت مقارنة آثار الدواء بـ “هزّ كرة الثلج” من قبل روتليدج ، التي أخبرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الدواء سيمحي أنماط التفكير السلبية الراسخة .

يمكن بعد ذلك استخدام العلاج للمساعدة في إعادة هيكلة الأنماط في تكوين أكثر وظيفية.

في حين أن هناك أدلة من التجارب والدراسات الأخرى عن هذا الدواء والتي تشير إلى أنه يؤدي هذه الوظائف، فإنه لم يثبت فعاليته بعد في الاكتئاب المعتدل إلى الشديد.

تعمل إمبريال كوليدج لندن مع شركة Small Pharma على الدراسة ، حيث سيرون ما إذا كان يمكن إعطاؤه مرة واحدة ، أو كجزء من علاج.

سيتم تتبع المتطوعين المشاركين في الدراسة لمدة ستة أشهر لاكتشاف أي آثار جانبية طويلة الأجل وكذلك معرفة المدة التي يستمر فيها العلاج بالفعل.

في المرحلة الأولى من التجربة ، سيتم إعطاء المتطوعين الأصحاء DMT عن طريق الحقن لمعرفة كيف يتفاعل الناس مع جرعات مختلفة في بيئة خاضعة للرقابة.

بعد ذلك ، سيتم إعطاء المتطوعين المصابين بالاكتئاب الدواء أثناء البقاء في العيادة طوال الليل وسيخضعون لفحوصات طبية بما في ذلك اختبارات الدم وتخطيط كهرباء الدماغ.(EEG)

ستحدد اختبارات الدم مستويات DMT داخل المريض وسيراقب EEG أنماط الدماغ.

في الجرعات العالية ، يملك DMT بداية سريعة وتأثيرات مخدرة مكثفة ومدة عمل قصيرة نسبياً مع عمر تقديري أقل من خمسة عشر دقيقة.

مثل المهلوسات الأخرى في عائلة التربتامين ، يرتبط DMT بمستقبلات السيروتونين لإنتاج النشوة والتأثيرات المخدرة.

ونظراً لأن تأثيرات DMT لا تدوم طويلاً، فقد تمت الإشارة إليها في بعض الدوائر باسم “رحلة رجل الأعمال”.

وقالت روتليدج لـ Mirror: “يذهب المرضى في رحلة إلى أنفسهم ، وعندها يمكنهم التفكير في أشياء مؤلمة حدثت في الماضي”.

“يمكنهم التفكير أيضاً في الأمور التي حدثت في الماضي والتي كانت ممتعة وجميلة ، وكل ذلك مهم حقاً للفائدة العلاجية التي يكتسبونها بعد ذلك.”

وكانت واثقة بشكل لا يصدق من أن المخدر سيستخدم بانتظام لعلاج المرض العقلي في المستقبل، قائلة إنها مسألة “متى” وليس “إذا” .

“لقد رأيت ما يكفي من البيانات لمعرفة أن هذه الأساليب ، وهذا النهج على وجه الخصوص ، سوف يحدث ثورة في كيفية تعاملنا مع هذه الاضطرابات الاكتئابية والقلق.”