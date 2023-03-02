دون أضرار للبشرة.. ابتكار قد يحدث ثورة في صناعة التجميل!

قد تصبح حقائب أدوات الزينة والتجميل أخف كثيرا بعد أن ابتكر الباحثون مرطبا “جافا” في قرص يشبه القصاصات.

تحتوي علبة صغيرة على دائرة مسطحة من مادة بحجم عملة الباوند. المنتج مصنوع من مادة رقيقة تشبه الورق، ويحتاج فقط إلى قطرة ماء ليصبح مرطبا – لأن المنتج يتكون في الغالب من الماء.

وتم استخدام عملية تسمى الغزل الكهربائي لإزالة الزيت والماء. وهذا يعني أن مرطبا يكفي لمدة شهر يمكن وضعه في حوض قطره حوالي 3 سم.

ولن يحتاج المنتج إلى مواد حافظة إذا تم إنشاؤه بهذا الشكل الجاف.

وقالت البروفيسور شنغ تشي، التي ابتكرت النموذج الأولي للمرطب في جامعة إيست أنجليا، إن التكنولوجيا يمكن استخدامها لكريم الشمس والشامبو والبلسم، من بين تطبيقات أخرى محتملة.

وقالت: “يمكن حمل هذا المرطب في كيس ورقي صغير، كما لو كنت تحمل رائحة النعناع في حقيبتك. لا يتطلب الأمر سوى قطرة واحدة من الماء حتى يعاد ترطيبه. وتحتوي معظم مستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة على ما يصل إلى 95% من الماء، ما يؤدي إلى وحدات ثقيلة من حيث الحجم والتعبئة الضخمة. في كل عام، يتم تعبئة وشحن 120 مليار وحدة من مستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة على مستوى العالم، وبالتالي فإن الصناعة لديها بصمة كربونية هائلة”.

وقالت الباحثة: على عكس منتجات التجميل الأخرى الخالية من الماء المتوفرة حاليا، فإن التكنولوجيا المستخدمة لتجفيف المرطب لا تتضمن الحرارة، ما يعني أن البروتينات والببتيدات والمكونات الأخرى “الحساسة” تظل محفوظة جيدا.

ونظرا لأنه يتم إخراج الماء من المرطب، فلا داعي للمواد الحافظة الكيميائية، لأنه بدون الماء، يكون هناك خطر أقل لنمو البكتيريا المحبة للرطوبة.

وابتكر الباحثون المنتج في الأصل لتوصيل الأدوية والعقاقير، لكنهم وجدوا أنه يمكن أن يكون مفيدا لمنتجات التجميل.