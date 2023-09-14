دون "ريجيم" أو رياضة.. 4 عادات اجتماعية لحياة طويلة

عندما يتعلق الأمر بالصحة، فقد تسمع دائمًا أشخاصًا يتحدثون عن أهمية اتباع نظام غذائي صحي وروتين تمرين منتظم. في حين أن هاتين الركيزتين المهمتين للصحة الجيدة، إلا أن هناك عوامل مهمة أخرى أيضًا، وهي ممتعة أيضًا.

هذه العادات مستوحاة من المناطق الزرقاء، المناطق في العالم حيث يعيش الناس أطول وأصح حياة.

1 ابق بعيداً عن التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى الالتهاب والأمراض المزمنة المختلفة. لذلك، لكي تعيش حياة طويلة وسعيدة، من المهم أن تراقب مستويات التوتر لديك.

عندما نرى المناطق الزرقاء “التي يتمتع سكانها بفترات حياة أطول”، تتم إزالة معظمها من المدن الحضرية السابقة. في حين أن هذا لا يعني بالضرورة أنك تبدأ العيش على جزيرة، إلا أنه من المهم إيجاد طرق للإبطاء والاسترخاء بشكل منتظم.

2 إعطاء الأولوية لحياتك الاجتماعية

إن الشعور بالترابط الاجتماعي جزء لا يتجزأ من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الزرقاء. يمكن أن يساهم الشعور بالانتماء ووجود مجتمع داعم وشبكات اجتماعية إيجابية في حياة أطول. تعلم إعطاء الأولوية لعلاقاتك، سواء كانت عائلتك أو أصدقائك. يمكن أن يعزز استثمار الوقت في أحبائك الشعور بالدعم ويمنحك هدفًا أكبر. سيجعلك سعيدًا ويمنحك إحساسًا بالإنجاز.

3 ابحث عما يجعلك سعيدا

في صخب الحياة، غالبًا ما نملأ أنفسنا بالتوتر أو نعيش حياة نجدها مملة. في الواقع، يتطلب الأمر شجاعة لاختيار الفرح والتفاؤل على الرغم من العقبات. لا يلزم بالضرورة ملء البلوغ بالفواتير والمسؤوليات فقط. استثمر في الأنشطة التي تجلب الفرح والتفاؤل في حياتك، وتمنحك إحساسًا بالهدف وكذلك تجعلك تشعر بالامتنان. يمكن أن يكون لهذا تأثير إيجابي على صحتك الفسيولوجية والنفسية.

4 ابدأ ببطء

من الصعب بناء العادات وكسرها. ومع ذلك، إذا كنت تدرك أن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية ليست صحية تمامًا، فمن بين يديك تغييرها. الآن، بدلاً من صنع جدول زمني مثالي ومثالي للغد، حتى أن جزءًا منكم يعرف أنك لن تكون قادرًا على تحقيقه، فمن العملي أن تبدأ بأشياء صغيرة وتبدأ ببطء. بدلاً من الانجراف في صحوة مفاجئة قد تتلاشى بحلول صباح اليوم التالي، خطط لتغيير واحد صغير في نمط الحياة في كل مرة وركز على تحقيق ذلك.

ليس الكسل، ولكن الاختيار

بينما يلعب المكان الذي تعيش فيه دورًا مهمًا في أسلوب حياتك وخيارات حياتك، فهذا لا يعني أنه عليك ترك وظيفتك والانتقال إلى إحدى المناطق الزرقاء لتعيش حياة طويلة. إن كل ما يتطلبه الأمر هو بعض الانضباط بالنسبة لك لجعلها جزءًا من عاداتك اليومية. قد لا يكون من السهل اتباع هذه الممارسات البسيطة التي تغير الحياة. ومع ذلك، مع بعض التخطيط والنوايا الحسنة تجاه صحتك وسعادتك، يمكنك أيضًا تحقيقها.